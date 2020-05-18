Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям.

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя итоги Саммита Движения неприсоединения.

Напомним, что Саммит Контактной группы Движения неприсоединения прошел четвертого мая по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения. Cаммит на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом, прошел в формате видеоконференции.

По его словам, за прошедшие несколько недель Азербайджан стал инициатором уже второго крупного международного мероприятия в дистанционном формате: «Ранее по инициативе Президента Ильхама Алиева состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это свидетельствует о том, что Азербайджан оперативно реагирует на новые тренды, которые пока заметны не всем наблюдателям. Во-первых, несмотря на кризис доверия ко многим международным объединениям и организациям запрос на различные формы объединения усилий в новых условиях в международной политике серьезно возрос. Вспомним, например, сколько раз о необходимости солидарности в новых условиях напомнил в своем выступлении на саммите Контактной группы Движения неприсоединения председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Во-вторых, в условиях мирового экономического кризиса возможности государств и международных организаций по оказанию помощи странам, находящимся в сложной ситуации, сокращаются. А это значит, что даже меньшие объемы такой помощи могут иметь больший политический эффект, чем в предыдущие периоды. К тому же, несмотря на то, что в Движении неприсоединения состоит целый ряд влиятельных держав, не меньшие потенциальные возможности для более благополучных государств может дать работа с малыми и экономически проблемными странами, входящими в организацию. Недаром, обращавшийся к участникам саммита верховный представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил о реализуемом Евросоюзом пакете «Европейский состав», предполагающем, к примеру, оказание помощи партнерским странам Африки на сумму более 20 миллиардов евро. С помощью Движения неприсоединения, Баку, работая, в том числе, с экономически проблемными и малыми государствами, может усилить свое внешнеполитическое влияние и лоббистские возможности в других международных организациях, в которых состоят эти страны».

Эксперт также отметил, что одним из значимых вопросов периода пандемии, пока куда менее обсуждаемых, чем собственно проблемы борьбы с распространением коронавирусной инфекции и самых очевидных последствий экономического кризиса, является взаимодействие в транспортно-транзитной сфере: «Характерно, что данная тема поднималась и в ходе последнего саммита Контактной группы Движения неприсоединения, и ранее в рамках саммита Тюркского совета. Азербайджан активно продвигает эту тему – Ильхам Алиев в своем вступительном слове на саммите Движения прямо отметил, что «в условиях пандемии важно сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки». Обратим внимание, что той же темы коснулся в своем выступлении Жозеп Боррель, заявивший, что «мы должны свести к минимуму нарушения в глобальной транспортной и торговой системе»».

Нейжмаков считает, что с переходом председательства в Движении неприсоединения к Азербайджану может произойти усиление экономической составляющей в продвигаемой организацией повестке: «В ходе нынешнего саммита Контактной группы особое внимание было уделено не только работе системы здравоохранения в новых условиях, но также и решению сопутствующих социально-экономических проблем. Стоит отметить, что близкие по сути тенденции уже наблюдались, например, в период председательства Малайзии в данной организации в 2003-2006 годах. Таким образом, Баку уделяет большее внимание прагматичной экономической проблематике, на что по разным причинам не всегда в полной мере могли реагировать многие предшественники Азербайджана, председательствовавшие в ДН до него».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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