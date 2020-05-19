Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 19 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В повестке заседания 19 вопросов.

В начале заседания будет заслушан годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Затем будут обсуждены поправки в Миграционный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, законы «О туризме», «О чиновниках», «О полиции», «Об автомобильных дорогах», «О борьбе с туберкулезом», «О государственной службе», «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О психиатрической помощи», «О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих», «О наркологической службе и контроле», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О государственной пошлине», «О молодежной политике», «О государственной заботе о лицах больных диабетом» и другие.

(Автор: Эльчин Мехтиев)