Сказка о том, что завещал Гусейн Шахназаров карабахскому потомку Карену Шахназарову

БАКУ/Trend/ - В последнем интервью российского кинорежиссера Карена Шахназарова ведущему программы «Звезда на звезде» Леониду Якубовичу, если исключить ложные клише армянского агитпропа, можно услышать интересные откровения о происхождении кинематографиста. В этом интервью мое внимание привлекли утверждения Карена Шахназарова о том, что его предки по отцовской линии «основали Карабах», причем его «прапрадеда» звали именем Гусейн. Если добавить к интриге, что фамилия Шахназаров, по признанию самого кинорежиссера, также имеет не армянское, а тюркское происхождение, то напрашивается вопрос, а какое отношение к Армении имеет область, если ее «основал» Гусейн Шахназаров?

Очевидно правы азербайджанские ученые, что Шахназаровы и многие карабахские армяне, на самом деле по происхождению это удины — кавказские албанцы, ассимилированные «хаями», в результате массового переселения последних в Карабах из Ирана и Турции. Из откровений кинорежиссера очевидно и то, что Карен Шахназаров хорошо изучивший свою родословную в Карабахе, недостаточно осведомлен о реальной истории Карабаха и Закавказья в целом. Ведь, если Карабах был частью Армении, а его родичи армяне по происхождению, то почему его предок - Гусейн Мелик-Шахназаров, обращался к российскому царю Александру Первому, с просьбой, о включении области в состав России? По утверждению кинорежиссера, он передал своему старшему сыну письмо Гусейна Шахназарова, адресованное Царю, в котором указано, что их род основал Карабах, а город Шуша - их владенье. Услышав эту новость покойный Панахали Хан, построивший жемчужину азербайджанского зодчества - город Шушу, перевернулся бы в своем мавзолее. Российскому кинорежиссеру следовало бы знать историческую истину - Карабахское ханство было принято в состав России согласно Кюрекчайскому договору, подписанному главой Карабахского ханства Ибрагим Ханом с одной стороны и представителем Российской Империи генералом Цициановым. В договоре, нет даже намека на Шахназаровых, Армению и армян в целом. Уважаемому Карену Георгиевичу можно только порекомендовать ознакомиться с текстом договора, хранящегося в архиве в Москве. Чего стоят утверждения Карена Шахназарова, что он хотел бы посетить Баку, но его не пускают из-за армянского происхождения. Ведь, если он не поленится и просмотрит списки представителей российского бомонда, регулярно посещающих Азербайджан, то может обнаружить не менее знаменитых персон с армянскими фамилиями. Думаю, если бы Карен Шахназаров обратился в посольство Азербайджана в Москве с просьбой посетить Баку, взяв при этом с собой письмо предка Гусейна Шахназарова, то телепередача «Звезда на звезде» Леонида Якубовича получила бы логическое продолжение. «Каждый пожинает плоды своих предыдущих ошибок», - гласит восточная пословица. Слушая откровения российского кинорежиссера Карена Шахназарова ведущему программы «Звезда на звезде» Леониду Якубовичу о своей родословной, невольно проникаешься правотой этого древнего философского изречения. Мы часто становимся свидетелями того, как «пожинают плоды своих предыдущих ошибок». Историю очередной «ошибки» мы узнали из автобиографической передачи «Звезда на звезде» с участием кинорежиссера Карена Шахназарова, главным героем которой оказался его карабахский «прапрадед» с азербайджанским именем и азербайджанской фамилией Гусейн Шахназаров.

Руководитель Экспертного Совета

Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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