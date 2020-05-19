Сказка о том, что завещал Гусейн Шахназаров карабахскому потомку Карену Шахназарову

Политика 19 мая 2020 14:02 (UTC+04:00)
Сказка о том, что завещал Гусейн Шахназаров карабахскому потомку Карену Шахназарову

БАКУ/Trend/ - В последнем интервью российского кинорежиссера Карена Шахназарова ведущему программы «Звезда на звезде» Леониду Якубовичу, если исключить ложные клише армянского агитпропа, можно услышать интересные откровения о происхождении кинематографиста. В этом интервью мое внимание привлекли утверждения Карена Шахназарова о том, что его предки по отцовской линии «основали Карабах», причем его «прапрадеда» звали именем Гусейн. Если добавить к интриге, что фамилия Шахназаров, по признанию самого кинорежиссера, также имеет не армянское, а тюркское происхождение, то напрашивается вопрос, а какое отношение к Армении имеет область, если ее «основал» Гусейн Шахназаров?

Очевидно правы азербайджанские ученые, что Шахназаровы и многие карабахские армяне, на самом деле по происхождению это удины — кавказские албанцы, ассимилированные «хаями», в результате массового переселения последних в Карабах из Ирана и Турции. Из откровений кинорежиссера очевидно и то, что Карен Шахназаров хорошо изучивший свою родословную в Карабахе, недостаточно осведомлен о реальной истории Карабаха и Закавказья в целом. Ведь, если Карабах был частью Армении, а его родичи армяне по происхождению, то почему его предок - Гусейн Мелик-Шахназаров, обращался к российскому царю Александру Первому, с просьбой, о включении области в состав России? По утверждению кинорежиссера, он передал своему старшему сыну письмо Гусейна Шахназарова, адресованное Царю, в котором указано, что их род основал Карабах, а город Шуша - их владенье. Услышав эту новость покойный Панахали Хан, построивший жемчужину азербайджанского зодчества - город Шушу, перевернулся бы в своем мавзолее. Российскому кинорежиссеру следовало бы знать историческую истину - Карабахское ханство было принято в состав России согласно Кюрекчайскому договору, подписанному главой Карабахского ханства Ибрагим Ханом с одной стороны и представителем Российской Империи генералом Цициановым. В договоре, нет даже намека на Шахназаровых, Армению и армян в целом. Уважаемому Карену Георгиевичу можно только порекомендовать ознакомиться с текстом договора, хранящегося в архиве в Москве. Чего стоят утверждения Карена Шахназарова, что он хотел бы посетить Баку, но его не пускают из-за армянского происхождения. Ведь, если он не поленится и просмотрит списки представителей российского бомонда, регулярно посещающих Азербайджан, то может обнаружить не менее знаменитых персон с армянскими фамилиями. Думаю, если бы Карен Шахназаров обратился в посольство Азербайджана в Москве с просьбой посетить Баку, взяв при этом с собой письмо предка Гусейна Шахназарова, то телепередача «Звезда на звезде» Леонида Якубовича получила бы логическое продолжение. «Каждый пожинает плоды своих предыдущих ошибок», - гласит восточная пословица. Слушая откровения российского кинорежиссера Карена Шахназарова ведущему программы «Звезда на звезде» Леониду Якубовичу о своей родословной, невольно проникаешься правотой этого древнего философского изречения. Мы часто становимся свидетелями того, как «пожинают плоды своих предыдущих ошибок». Историю очередной «ошибки» мы узнали из автобиографической передачи «Звезда на звезде» с участием кинорежиссера Карена Шахназарова, главным героем которой оказался его карабахский «прапрадед» с азербайджанским именем и азербайджанской фамилией Гусейн Шахназаров.

Руководитель Экспертного Совета

Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

Присоединиться к Baku Network можно на официальном сайте: http://bakunetwork.com,

на Twitter и Facebook:

https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork,

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQ.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Туркменистане продлили приостановку международного авиасообщения до 20 июня
В Туркменистане продлили приостановку международного авиасообщения до 20 июня
Обсуждены перспективы увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию
Обсуждены перспективы увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию
Открываются новые возможности для экспорта узбекского текстиля в Европу
Открываются новые возможности для экспорта узбекского текстиля в Европу
Loading Bars
Лента новостей
Президент Республики Сингапур Халима Якуб поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 14:13
Большая часть соцрасходов в Азербайджане приходится на оплату труда Финансы 14:04
Эксклюзивный вебинар в Азербайджане: Восстановление сектора гостеприимства после COVID-19 (ФОТО) Экономика 14:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Центра DOST № 3 Политика 14:03
Сказка о том, что завещал Гусейн Шахназаров карабахскому потомку Карену Шахназарову Политика 14:02
Михаила Мишустина выписали из больницы Россия 13:56
Сиявуш Новрузов: Али Керимли занимается торговлей мигрантами Политика 13:54
Россия значительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 13:50
МВД Азербайджана подняло вопрос о возобновлении проверок в некоторых областях экономики Общество 13:43
Азербайджанские певцы с нетерпением ждут свадеб. И не только они… (ВИДЕО) Звёздный мир 13:38
В Туркменистане продлили приостановку международного авиасообщения до 20 июня Туркменистан 13:33
Завтра воздух в Баку прогреется до 25 градусов Общество 13:27
Минобразования Азербайджана о зарплатах учителей, не проводящих онлайн-занятия Общество 13:21
Обсуждены перспективы увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию Узбекистан 13:17
Сейфулла Азимов: В Германии нелегально проживают 4 тысячи азербайджанских мигрантов Политика 13:17
Открываются новые возможности для экспорта узбекского текстиля в Европу Узбекистан 13:12
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на завтра Общество 13:03
Живопись Азербайджана и Казахстана в виртуальном пространстве (ФОТО, ВИДЕО) Культура 12:59
В минэкономики Азербайджана произведено новое назначение Экономика 12:57
Огтай Ширалиев: В Азербайджане смертельные случаи от коронавируса составили 1,2% Общество 12:33
Пришло время активного возобновления бизнеса - Николоз Шургаиа (ИНТЕРВЬЮ) Экономика 12:31
Эксклюзивное интервью с азербайджанским музыкантом Eldar Levgran из Швеции (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 12:29
В ходе учений азербайджанской армии проведена передислокация боевой авиации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:26
В Грузии сократился экспорт и импорт товаров Грузия 12:24
В Туркменистане используют капельный метод орошения хлопчатника Туркменистан 12:18
Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане Политика 12:15
Британское правительство представило новую таможенно-тарифную систему Европа 12:12
Освобожден от должности военный прокурор Загатальского района Общество 12:10
Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона с желанием совместного сосуществования Политика 12:00
Азербайджан идет в ногу с мировыми трендами - российский эксперт Политика 11:56
В Азербайджане в отношении 180 родителей применены меры административного взыскания Политика 11:52
В прошлом году в Азербайджане к ответственности были привлечены свыше 11 тыс иностранцев Политика 11:52
В 2019 г. в Азербайджане было зафиксировано 186 преступлений, связанных с торговлей людьми Общество 11:51
В Баку участились удары молнии - Академия наук Общество 11:51
В Азербайджане за противонравственные деяния к уголовной ответственности привлечены 27 человек Общество 11:51
Сиявуш Новрузов: Народу турецкие сериалы интереснее бреда Али Керимли Политика 11:48
В Узбекистане ряд субъектов предпринимательства освободили от уплаты налога на имущество Узбекистан 11:30
В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 2800 Узбекистан 11:29
Турция реализует меры по восстановлению сектора туризма В мире 11:29
В Армении за сутки выявили 218 случаев заражения COVID-19 Армения 11:15
Азербайджан намерен увеличить экспорт хлопковой продукции Бизнес 11:15
TƏBİB: В Азербайджан доставлены 50 тыс. медицинских очков и 1000 инфракрасных термометров (ФОТО) Общество 11:08
Минобразования Азербайджана: Телеуроки будут транслироваться и в праздничные дни Общество 11:00
В Азербайджане будет транслироваться программа телеуроков для выпускных классов Общество 10:59
Известные азербайджанские ведущие стали экскурсоводами (ВИДЕО) Культура 10:53
Правительство Казахстана приняло комплексный план по восстановлению экономического роста Казахстан 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:41
В январе-апреле трудовая миграция из Турции в Узбекистан значительно сократилась Бизнес 10:38
«Лаборатория Касперского»: Почти треть детей в Азербайджане до двух часов ежедневно тратит на видеоигры ИКТ 10:29
С завтрашнего дня будет ограничено движение на одной из улиц Баку Общество 10:27
В России может появиться концертный зал имени супруги азербайджанского певца Культура 10:12
Нефть дорожает на оптимизме вокруг испытания вакцины от COVID-19 Энергетика 09:59
В ходе учений азербайджанской армии проведена ночная передислокация войск (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:59
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:54
Пункты обмена валюты в Грузии заработают после отмены ЧП Грузия 09:50
В США главу иранской фирмы обвинили в нарушении американских санкций против Тегерана США 09:38
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Курс маната по отношению к мировым валютам на 19 мая Экономика 09:22
Одним из приоритетов для руководства Азербайджана является модернизация страны - российский эксперт Политика 09:14
Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 19 вопросов Политика 09:07
Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 09:06
У берегов Турции произошли три землетрясения Турция 09:00
В Disney заявили, что один из ее топ-менеджеров уйдет из компании и возглавит TikTok В мире 08:47
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса США 08:31
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусом Казахстан 08:16
13 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Южной Корее Другие страны 08:01
В Сингапуре разрабатывают вакцину, которую можно изменить при мутации коронавируса В мире 07:46
Макгрегор порассуждал о бое-реванше с Мэйуэзером и упомянул Тайсона Спорт 07:13
Реализация проекта по транзиту азербайджанского газа в Болгарию идет по графику - ICGB AD Энергетика 07:00
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки Россия 06:56
Цукерберг высказался против китайской модели регулирования интернета В мире 06:36
Помпео в разговоре с Чавушоглу поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией США 05:04
Почти все штаты США подготовились к возобновлению работы экономики США 04:31
В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом Россия 04:00
Две ракеты разорвались в районе "зеленой зоны" Багдада Арабские страны 03:41
Трамп считает, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса Другие страны 03:08
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн США 02:26
Uber сократит дополнительно 3 тыс. рабочих мест В мире 01:53
Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса В мире 01:36
Чавушоглу и Помпео провели телефонный разговор Турция 01:04
Трамп сообщил, что США сделают важное заявление о вакцине от коронавируса США 00:39
Пять подростков пострадали при стрельбе в Калифорнии США 00:17
Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 93 тыс. В мире 00:10
Уезд Шулань на северо-востоке Китая закрыли на карантин из-за коронавируса Другие страны 18 мая 23:48
Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19 В мире 18 мая 23:33
Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в формате видеоконференции Политика 18 мая 23:15
В ЮНЕСКО полагают, что более 13% музеев в мире могут не открыться после пандемии В мире 18 мая 22:45
Дибала подпишет новый контракт с "Ювентусом" Спорт 18 мая 22:17
Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС объемом €500 млрд Европа 18 мая 21:54
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 110 тыс. Турция 18 мая 21:36
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 18 мая 21:26
В Турции вновь введут четырехдневный комендантский час Турция 18 мая 21:22
Граждане пишут Президенту: Мы очень высоко оцениваем Вашу самоотверженность, проявленную во имя здоровья и благополучия народа Политика 18 мая 20:45
В арсенал армии Азербайджана продолжает поступать новейшее вооружение и техника (ВИДЕО) Политика 18 мая 20:43
Азербайджан планирует увеличить прозводство хлопка Бизнес 18 мая 20:26
Легендарный герой "Тегерана-43" - видеопроект АМИ Trend Политика 18 мая 20:12
Обзор поступлений в госбюджет Азербайджана по видам налогов Финансы 18 мая 20:06
Туркменистан закупит грузовые и пассажирские тепловозы в России Бизнес 18 мая 19:54
Обзор структуры расходов госбюджета Азербайджана в 2019-м году Финансы 18 мая 19:49
О приеме детей в первые классы школ Азербайджана с высокой плотностью учащихся Общество 18 мая 19:41
Все новости