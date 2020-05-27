Глава Эфиопии поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия, от себя лично хотел бы передать Вам и в Вашем лице народу и правительству Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Выражаю уверенность в продолжении укрепления искренних отношений между нашими странами в последующие годы.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в послании.