Монументальный комплекс Mercati di Traiano Древнего Рима освещен цветами флага Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - По случаю национального праздника 28 Мая - Дня Республики, грандиозный монументальный комплекс Mercati di Traiano, находящийся в древнем историческом центре Рима, был освещен цветами флага Азербайджана под аккомпанемент государственного гимна нашей страны.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Комплекс "Mercati di Traiano" занимает особое место в отношениях между Азербайджаном и Италией. При поддержке правительства Азербайджана на территории этого мемориального комплекса проводятся археологические раскопки. Во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале этого года главе государства была предоставлена информация об этих раскопках и продемонстрированы важные археологические находки. В церемонии отображения проекции, с соблюдением ограничений в связи с эпидемиологическим положением, приняли участие представители правительства Италии и власти Рима.