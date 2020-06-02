Эльхан Алескеров: Премьер Армении срочно «заболел» коронавирусом из-за парада в Москве

БАКУ/Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он и члены его семьи заражены коронавирусом - это ловкий ход, выдуманный главой армянского правительства. За этим «диагнозом» кроется отказ армянского премьера от поездки в Москву 24 июня на парад Победы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что приглашение для участия в торжественном параде за подписью главы России В. Путина было получено Пашиняном за несколько дней до объявления им о заражении коронавирусом.

Как представляется, русофоб, потомок нацистов Пашинян сослался на вирус, чтобы не принимать участие в мероприятиях, связанных с Победой над фашизмом.

Пашинян, как профессиональный наперсточник, закрутил целую интригу со стаканами, перчатками и прочими атрибутами, пытаясь заморочить голову российским «партнерам» и как-то обосновать свой отказ.

Эта тема была обсуждена в ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентом России В. Путиным и премьер-министром Пашиняном, которая состоялась на днях в связи с днем рождения последнего. Как сообщается, в беседе Пашинян выразил надежду, что «он выздоровеет до этого и сможет принять участие во всех мероприятиях, посвященных 75-летию Победы». О том, что он и члены его семьи заражены коронавирусом, премьер-министр Пашинян сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный, при этом хочу сказать, что никаких симптомов у меня не было. Были планы отправиться на передовую, я решил протестироваться, и результат был положительным, после чего была протестирована и вся моя семья - все мы заражены коронавирусом. У нас нет каких-либо симптомов, за последний месяц, каждый день, выходя на работу, я, согласно установленному порядку, измерял температуру, и у меня ее не бывало», – сказал премьер-министр Пашинян.

Он отметил, что догадывается, когда он заразился. «Заразился в ходе одного из рабочих совещаний. Я запомнил один случай, он запечатлелся в моей памяти. Во время совещаний ставят стаканы с водой, и однажды я заметил, что они были поставлены без перчаток. Я сразу сделал выговор и предложил поменять стакан, но полагаю, что и до этого делалось таким же образом, и у этого официанта также был подтвержден коронавирус», – отметил Пашинян.

Совершенно очевидно, что армянский премьер лукавит. Версия со стаканами полностью проваливается, если проверить ее на логичность и достоверность. Уж лучше бы Пашинян сослался, что заразился на пьянке в Шуше. Это выглядело бы более убедительно. Как известно, армянский премьер 21 мая посетил оккупированные территории Азербайджана, где принял участие в так называемой «инаугурации» так называемого «президента» так называемой «НКР». После выступлений состоялась алкогольная свистопляска, на которой Пашинян и Ко, в нарушение всех правил карантина, распивал спиртные напитки. В толпе армянских «государственных мужей» не было даже намека на использование средств защиты.

Пашинян и его супруга-«прачка» могли без зазрения совести соврать, что заразились в Шуше, и этот вариант инфицирования был бы более правдоподобным. Но распространенные в сети фото с армянской политической попойки на оккупированных территориях Азербайджана вызвали в Армении критику. В оккупированной Шуше Пашинян и его свита занимались чревоугодием, без использования масок и без соблюдения рекомендуемых специалистами ВОЗ мер предохранения. Этим пашиняновская команда продемонстрировала всему миру полное отсутствие культуры и пещерные традиции застолья – без столовых приборов, салфеток и прочих цивильных традиций потребления пищи.

Заявления премьер-министра Армении дают основания для сомнений, что он действительно заболел вирусом. Тем более, что со слов самого Пашиняна: « у нас нет температуры и симптомов, но мы должны быть внимательны, поскольку эти симптомы могут появиться в какой-то момент». Пашинян лукавит и пытается обмануть не столько граждан Армении – они к этому привыкли, сколько своего главного «союзника» в Москве. Участие на параде в честь 75-тилетия Победы в Великой Отечественной войне Пашиняна, дед которого был фашистом, может стать беспрецедентным случаем в современной истории России.

Поэтому Пашинян решил просто соврать, использую модную в современном мире отмашку на эпидемию коронавируса. Премьер-министр Армении поступил так же, как врал его предшественник Саргсян в отношении лекарства от СПИДА, названного ими «арменикум».Премьеры и другие в Ереване приходят и уходят, но склонность к «армянской болезни» - лжи остается неизлечимой.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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