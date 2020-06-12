Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Совместное заявление Парламентского комитета сотрудничества Европарламента по Азербайджану, Армении и Грузии в связи со строительством новой магистральной дороги между Арменией и оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана прежде всего следует оценивать как объективный и справедливый подход этой организации к международному праву и закрепленным в нем принципам территориальной целостности государств.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, данная позиция должна стать образцом для других международных организаций, в первую очередь для Минской группы ОБСЕ.

"Вопрос заключается в том, что наряду с продолжением политики оккупации, Армения также пытается изменить имеющуюся коммуникационно-транспортную карту региона, и использует для этого оккупированные территории Азербайджана. Эти действия недопустимы. В заявлении Парламентского комитета сотрудничества Европарламента этот вопрос справедливо ставится во главу угла, и делается акцент на территориальную целостность Азербайджана. Заявление подтверждает незаконную деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана, а также подчеркивает недопустимость попыток изменить существующую инфраструктуру.

В то же время, в заявлении отразился призыв к мирному урегулированию вопроса, что в настоящее время крайне актуально. Азербайджан ни в коем случае не потерпит продолжающейся оккупации своих земель, и обязательно сделает решительные шаги. Прогнозировать дальнейшие итоги не так уж и трудно, ведь всем известны последствия Апрельских сражений и операции "Гуннут".

Армения должна извлечь урок из всего этого, и положить конец попыткам легитимизации существующего статуса-кво. Если Армения, продолжая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана путем создания новой транспортной коммуникации хочет поставить международную общественность перед фактом, то она глубоко ошибается. Потому что Азербайджан никогда не допустит этого, и обязательно восстановит свою территориальную целостность любой ценой", - сказал Бабаоглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)