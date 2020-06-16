Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня по инициативе компании Microsoft между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом компании Филиппом Рогом, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанна-Луис и другими представителями Microsoft была проведена видеоконференция.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в видеоконференции приняли участие помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.