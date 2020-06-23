Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих орденами и медалями (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 16.01)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Этим распоряжением за плодотворную деятельность на государственной службе нижеследующие лица награждены орденом "За службу Отечеству" второй и третьей степеней, медалями "Терегги" и "За отличие на государственной службе":

Орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Абасова Адиля Зият гызы

Агаев Айдын Мирзали оглу

Гулиев Талатум Алиовсат оглу

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Фараджев Фазиль Салман оглу

Гаджиев Валех Тофиг оглу

Софиева Айнур Мамедийя гызы

Медалью «Терегги»

Аббасалиев Халиддин Бахаддин оглу

Бабаев Малик Балакиши оглу

Бахрамов Ибадат Гара оглу

Джаббаров Фиридун Местан оглу

Джамалов Эльвин Вейс оглу

Джафарова Антига Мухаммедали гызы

Дадашев Орхан Натиг оглу

Алескеров Малик Гумбат оглу

Аливердиев Тельман Али оглу

Алиев Махир Наджаф оглу

Алиева Севиндж Тарлан гызы

Аскеров Бахтияр Сайяд оглу

Гаджизаде Биллура Сурет гызы

Исмайлов Мамед Акпер оглу

Кузикевхашвили Лиуза Васоевна

Губадов Мирибадулла Миртарверди оглу

Гулуев Мардали Бехбуд оглу

Гваладзе Отари Рафаэлевич

Лазымов Эльман Тельман оглу

Махмудова Гюльназ Фархад гызы

Максудов Шахин Исбат оглу

Мехтиева Сонаханым Мухтар гызы

Масимова Ягут Шихнаби гызы

Мурадов Самандар Бафадар оглу

Нагиева Хураман Мамед гызы

Набиев Назим Ибрагим оглу

Наджафов Ильгар Мухаммед оглу

Расулов Вагиф Наджафалы оглу

Рустамов Шакир Бахрам оглу

Рустамов Валех Исфандияр оглу

Сараманов Рамазан Амруллах оглу

Саттарова Малахат Исмет гызы

Султанова Ругийят Атей гызы

Сулейманов Мухаммедали Билал оглу

Сулейманов Мамед Музаффар оглу

Медалью «За отличие на государственной службе»

Абасова Джамиля Рустам гызы

Абасова Радифа Авез гызы

Аббасов Фариз Ягуб оглу

Аббасов Махир Гусейн оглу

Аббасов Орхан Вилаят оглу

Аббасов Рашад Солтан оглу

Аббасова Кенуль Имамверди гызы

Аббасова Зарангиз Самед гызы

Абдинов Орхан Рза оглу

Абдуллаев Арзу Пириш оглу

Абдуллаев Самир Агасаф оглу

Абдуллаева Фируза Асад гызы

Абдуллаева Хураман Фарамаз гызы

Абдуллаева Гатиба Биннет гызы

Абушев Турал Интигам оглу

Агаев Керим Рамазан оглу

Агаев Рамин Шихали оглу

Агаев Самид Тофиг оглу

Ахундова Севда Раван гызы

Асланов Горхмаз Ильдырым оглу

Аташев Ровшан Бейалы оглу

Бабаев Рашадат Алиага оглу

Бабаев Сохраб Балабей оглу

Бабаева Гюльнара Гусейн Бала гызы

Бабаева Зульфийя Мухаммед гызы

Багирова Садагят Мухтар гызы

Балабеков Энвер Ибрагим оглу

Байрамова Нармин Эрнест гызы

Баширов Хазар Забит оглу

Джабиева Кямаля Марданали гызы

Джафарова Гумру Вагиф гызы

Дадашев Мамедгусейн Хангусейн оглу

Эйвазов Фуад Гейдар оглу

Абдулгасанов Муталлим Абдулазиз оглу

Ахмедов Ханоглан Тельман оглу

Ахмедов Рахаб Гасанага оглу

Ахмедов Сабир Агахмед оглу

Ахмедов Шахин Искендер оглу

Алескеров Сахиб Ибрагим оглу

Алиев Ариф Муса оглу

Алиев Асиф Нуреддин оглу

Алиев Али Алисурет оглу

Алиев Фарид Руслан оглу

Алиев Илькин Беюкага оглу

Алиев Габиль Гамза оглу

Алиев Пярвиз Абильфаз оглу

Алиев Расим Адиль оглу

Алиев Сабир Галандар оглу

Алиев Садиг Джабир оглу

Алиев Турал Рафаил оглу

Алиев Заур Шаитдин оглу

Алиева Айпара Мамед гызы

Амирджанова Умбюль Джафар гызы

Асадова Ругийя Рафиг гызы

Аскеров Таджеддин Кямиль оглу

Аскерова Насиба Муталлиб гызы

Азизов Атаман Афгар оглу

Азизов Азиз Гариб оглу

Азизов Вахид Азизага оглу

Гаджиев Алекпер Гияс оглу

Гаджиев Игбал Ингилаб оглу

Гейдаров Юсиф Вагиф оглу

Гамидов Шафаят Мубариз оглу

Гасанов Эльшад Рауф оглу

Гасанов Алескер Бендалы оглу

Гасанов Ильхам Садреддин оглу

Гасанов Имран Эльман оглу

Гусейнов Абсалам Захид оглу

Гусейнов Бабек Азер оглу

Гусейнов Хайям Сабир оглу

Гусейнов Лазым Фарзалы оглу

Гусейнова Мехрибан Самид гызы

Гусейнова Наджиба Гасанага гызы

Гусейнзаде Орхан Руфат оглу

Худагулиев Афган Агагулу оглу

Ибрагимов Хафиз Сары оглу

Ибрагимов Тариель Даим оглу

Иманов Азер Лачин оглу

Иманов Гейбат Рахиль оглу

Исмайлов Анар Исмаил оглу

Исмайлова Самира Бурджалы гызы

Исрафилов Анар Расим оглу

Керимов Асад Ахмед оглу

Керимов Муса Джамал оглу

Керимова Лейла Сабир гызы

Гафаров Абульфаз Рза оглу

Гарабаглы Эмин Ариф оглу

Гасымов Азер Гариб оглу

Гасымов Бахтияр Гасым оглу

Гахраманов Джейхун Алияр оглу

Гахраманов Рамиз Мазахим оглу

Гахраманова Джамиля Разин гызы

Гамбаров Эльшан Вахид оглу

Гылыджев Низамеддин Имран оглу

Гулиев Эмин Рзагулу оглу

Гулиев Рашад Шакир оглу

Гулиев Юнис Бабир оглу

Гулиева Лейла Анатольевну

Гулиева Нигяр Эльдар гызы

Гулу Заде Шахрун Орхан гызы

Махмудов Гасан Мамед оглу

Майылов Фуад Ильхам оглу

Майылова Мехрибан Мамедага гызы

Мехдиханлы Джовдет Тофиг оглу

Мехтиева Айтадж Ариф гызы

Меджидли Вугар Сабир оглу

Магеррамов Абульфат Аждар оглу

Магеррамова Шафа Фикрет гызы

Меликова Рена Мансур гызы

Меликова Садагят Эмин гызы

Мамишев Гималай Габиль оглу

Мамедли Натиг Ягуб оглу

Мамедов Гусейнхан Паша оглу

Мамедов Магеррам Мамед оглу

Мамедов Мухтар Мамед оглу

Мамедов Сафаил Мирзага оглу

Мамедов Турал Халил оглу

Мамедова Окюма Идрис гызы

Микайыллы Габиб Расим оглу

Мирзоев Вугар Балахан оглу

Мирзоева Мехрибан Адиль гызы

Мурадов Эльдар Яралы оглу

Мурадова Рена Алирза гызы

Мусаев Джамиль Алигейбат оглу

Мусаев Ризван Кямал оглу

Мусаев Сабухи Рахиб оглу

Мустафаева Гюляра Али гызы

Мурсалиев Миргулу Мурсагулу оглу

Муталлимов Ровшан Алиюсиф оглу

Нагиев Азад Сабир оглу

Намазов Мехман Фарман оглу

Набиев Хикмет Сади оглу

Набиев Рамиль Аслан оглу

Наджафов Гулу Наджафгулу оглу

Наджафова Медина Энвер гызы

Назаров Мадат Фейруз оглу

Нуриев Вели Талыб оглу

Овчиев Ризван Зияддин оглу

Пашаев Эльвин Назим оглу

Пирмамедов Ильгар Закир оглу

Рагимова Гейчек Айдын гызы

Рахманов Фахри Рашид оглу

Расулова Самая Мамедага гызы

Рустамова Ильхама Казбек гызы

Рзаев Махир Тахир оглу

Рзаев Нугай Джалил оглу

Садыгов Эльмир Керем оглу

Садыгов Юсиф Садыг оглу

Садыгова Манзара Гусейн гызы

Салахова Кенюль Рустам гызы

Саламов Тебриз Асабали оглу

Салманов Фарид Али оглу

Сафарова Сакина-Ханым Тофиг гызы

Салимов Шакир Яшар оглу

Самедова Анаханым Гудрет гызы

Сулейманов Ровшан Эфсир оглу

Сулейманов Солтан Шахмир оглу

Шабанова Нармина Наджаф гызы

Шахбазбекова Земфира Надир гызы

Шакяралиев Теймур Акиф оглу

Шарифов Али Гара оглу

Шарифов Захид Гуммет оглу

Шихалиев Джейхун Явер оглу

Ширинов Расим Савалан оглу

Шукюрова Наргиз Чингиз гызы

Тагиева Ильгана Ибрагим гызы

Талыбзаде Джамиля Максим гызы

Велиева Вюсаля Сайяд гызы

Захирли Эльшан Гасан оглу.