Отклик на призыв о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировал высокий уровень международного авторитета Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend - Отклик, который получил во всем мире призыв Президента Ильхама Алиева о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией, является наглядным доказательством того, что современный Азербайджан является не только одной из передовых стран мира, но и своевременно и оперативно реагирует на те глобальные вызовы, с которыми сталкивается сегодня все человечество.

С самого начала пандемии COVİD-19, руководство Азербайджана молниеносно отреагировало на эту угрозу и начало в оперативном порядке осуществлять ряд превентивных мероприятий, с тем, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания в стране.

В марте в Азербайджане был объявлен карантинный режим, с апреля были введены особые ограничительные меры, закрыты границы. Началось массовое возвращение специальными чартерными рейсами граждан страны, находящихся за рубежом, которые помещались на карантин.

По инициативе Президента Ильхама Алиева в срочном порядке было развернуто строительство модульных клиник для лечения заболевших коронавирусом, запущены завод по производству медицинских масок, предприятия по выпуску дезинфицирующих средств. Все это позволило предотвратить массовое распространение коронавируса в Азербайджане, обеспечить здоровье и безопасность граждан.

Помимо этого, по инициативе главы азербайджанского государства было проведено немало мероприятий международного масштаба, посвященных борьбе с пандемией.

По инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств в апреле текущего года прошел чрезвычайный Саммит данной структуры, что явилось первым мероприятием международного масштаба на уровне глав государств и правительств, посвященным противодействию пандемии.

Также по инициативе Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения 4 мая 2020 года был организован онлайн-саммит Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с пандемией COVID-19. В этом мероприятии, наряду с государствами-членами Движения неприсоединения, приняли участие также Генеральный секретарь ООН, президент Генеральной Ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высокопоставленные представители таких международных организаций, как Африканский Союз и Европейский Союз. Стоит сказать, что Движение неприсоединения, объединяющее в своих рядах 120 стран, является второй в мире после ООН международной организацией по численности представленных государств.

Необходимо отдельно отметить, что Азербайджан, наглядно демонстрируя международную солидарность в борьбе с пандемией, осуществил пожертвования во Всемирную организацию здравоохранения и оказал гуманитарную помощь более 30 государствам.

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на усилия многих стран, COVID-19 продолжает стремительно распространяться. На сегодня количество заболевших во всем мире перевалило за десять миллионов человек, более полумиллиона скончались. Частота случаев тяжелых клинических осложнений заболевания приводит к нехватке мест для лечения больных, медицинского персонала, аппаратов искусственной вентиляции легких, и все это вкупе с отсутствием специальных методов лечения и вакцины позволяет говорить о пандемии COVID-19 как о глобальном бедствии, сродни мировой войне.

В этой ситуации, когда действия отдельных стран не могут помочь справиться с угрозой, когда на кону судьба всего человечества, особое значение приобретает консолидация усилий международного сообщества, разработка глобальной стратегии по борьбе с пандемией.

Поэтому именно сейчас, как нельзя вовремя, прозвучало предложение Президента Ильхама Алиева о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств в целях борьбы с пандемией.

Тот факт, что инициативу главы азербайджанского государства поддержали около 130 государств-членов ООН, в то время как, согласно правилам, для созыва специальной сессии достаточно согласия большинства стран-членов (97 стран), наглядно демонстрирует высокий уровень международного авторитета Президента Ильхама Алиева, масштабность его мышления и стремление активно участвовать в борьбе с глобальными современными вызовами в рамках всего мирового сообщества.

Как отметил помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев: «Мы уверены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу. Продолжение пандемии COVID-19 еще раз демонстрирует, что есть большая потребность в срочном и безотлагательном собрании глав государств и правительств мира в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, именуемой всемирным парламентом, для обсуждения путей выхода из охватившей мир беды COVID-19 и поиска решений. Азербайджанская Республика в период председательства в Движении неприсоединения под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит свою деятельность, направленную на мультилатерализм, объединение стран мира перед общей угрозой и укрепление глобальной солидарности».

Юсиф Агаев

Отдел политики Trend