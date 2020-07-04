Президент Ильхам Алиев подарил квартиру выдающемуся писателю и драматургу, поэту Амиру Пахлавану

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру, выдающемуся писателю и драматургу, поэту Амиру Пахлавану, который нуждался в улучшении жилищных условий.

Как сообщает Trend, по поручению Президента Ильхама Алиева Амиру Пахлавану были вручены документы на 4-комнатную квартиру.

Напомним, что Амир Пахлаван - автор 70 книг, 15 фильмов и 2 театральных постановок. Он является обладателем многих престижных наград мира. Его 40 книг изданы в Европе, Америке, Германии, Австрии и других зарубежных странах.

Амир Пахлаван, в свою очередь, отметил, что такая оценка со стороны Президента Ильхама Алиева стала для него неожиданным.

"Я высоко ценю это внимание и заботу обо мне и моей семье, и от имени моих многочисленных читателей и зрителей выражаю глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Высокая оценка за мои заслуги перед культурой и литературой Азербайджана, побуждает меня писать и творить с новой любовью к жизни, с новым духом, с новой энергией. Этот бесценный подарок является проявлением постоянного внимания и заботы государства об азербайджанской литературе и культуре", - сказал он.