Хикмет Гаджиев: Безнаказанность Армении за агрессивные действия поощряет ее к дальнейшим военным авантюрам (ВИДЕО)

Политика 14 июля 2020 00:40 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Безнаказанность Армении за агрессивные действия поощряет ее к дальнейшим военным авантюрам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Безнаказанность Армении за агрессивные действия поощряет ее к дальнейшим военным авантюрам.

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью TRT World помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Вчера армянские вооруженные силы совершили еще одну провокацию на границе между Арменией и Азербайджаном с использованием артиллерии. Они обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в пограничном районе, в результате чего азербайджанские офицеры и солдаты были убиты и ранены», - сказал он.

Гаджиев отметил, что это была преднамеренная провокация со стороны армянских вооруженных сил на границе двух стран.

«Правительство Армении несет прямую ответственность за эти действия. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены принять контрмеры, чтобы остановить эту ​​провокацию Армении. Это акт агрессии, акт применения силы и преднамеренная военная провокация со стороны вооруженных сил Армении. Мы всегда говорим, что должны быть эффективные меры и эффективный процесс переговоров для решения конфликта», - сказалГаджиев.

Он отметил, что наряду с оккупацией азербайджанского нагорно-карабахского региона и семи прилегающих регионов и политикой этнической чистки, проводимой в отношении азербайджанского гражданского населения, Армения совершила еще одну провокацию в приграничной зоне двух стран.

«Это еще раз показывает, что безнаказанность Армении за агрессивные действия побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам и военным провокациям. Поэтому международное сообщество и, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны удвоить свои действия, серьезно заняться разрешением конфликта.

Конечно, основной фундаментальный вопрос - это оккупация азербайджанских территорий. Наряду с оккупацией, Армения пытается создать еще один источник конфликта в регионе, на границе двух стран, и это еще одно безответственное действие Армении, которая подрывает и без того хрупкий региональный мир и безопасность. Поэтому должны быть приняты серьезные меры для разрешения конфликта», - сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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