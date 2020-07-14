Полад Бюльбюль оглы: Не может десятимиллионный народ 30 лет ждать, пока 2,5-миллионная страна уберет свои войска с нашей территории

Минская группа ОБСЕ может выступить посредником для переговоров по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, передает Trend.

«Минская группа ОБСЕ может. Вчера министр иностранных дел Азербайджана целый день был в переговорном процессе. Звонил глава МИД России Сергей Лавров. Насколько я знаю, и армянской стороне тоже. Конечно, Россия является тем модератором, который способен как успокоить ситуацию, так и решить конфликт», — сказал посол.

Как отметил Полад Бюльбюль оглы, Азербайджан «не хочет обострения конфликта», «Мы не хотим, чтобы люди умирали, чтобы были военные действия. Мы – приверженцы мирного решения вопроса. Но не может десятимиллионный народ 30 лет ждать, пока 2,5-миллионная страна уберет свои войска с нашей территории», — заявил он.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что затяжное противостояние Азербайджана и Армении накаляет обстановку в обществе. «Вчера была в Баку манифестация: порядка 200 молодых людей требовали выдать им оружие и отправить на фронт. Общество кипит и требует от власти решительных действий. Погибли люди. Сколько это будет продолжаться? Сколько мы будем терпеть? Сколько можно гладить по голове агрессора и говорить о мирном пути? Давайте, выводите войска, и будем решать вопрос мирным путем. О каком мирном пути может идти речь, если вражеская армия стоит на твоей территории?» – заключил посол.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.