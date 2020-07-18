Арзу Нагиев: Азербайджанская армия полностью контролирует ситуацию на границе с Арменией (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия полностью контролирует ситуацию на границе с Арменией.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев в ходе встречи, проведенной 17 июля в рамках онлайн проекта "Фронтовые сводки" международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".
Арзу Нагиев в эти тяжелые дни находился со своими избирателями, и рассказал о ситуации на границе в ходе онлайн встречи. В конце встречи, депутат ответил на несколько вопросов слушателей, подключившихся к конференции. Во встрече также принимал участие депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.
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