Госслужба Азербайджана: Более 23500 граждан зарегистрированы для прохождения службы в армии на добровольной основе

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добвровольного прохождения службы в рядах армии.

Как сообщили в субботу Trend в Госслужбе, на сегодня более 23500 граждан, отозвавшихся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии. Они обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.

Госслужба благодарит наших граждан за проявленный патриотизм и для соблюдения правил, установленных оперативным штабом при Кабинете министров для предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19), требований безопасности здоровья людей и карантинного режима, просит граждан регистрировать свои обращения на сайте www.seferberlik.gov.az, в разделе "Кönüllü olaraq orduda xidmət etmək üçün qeydiyyat" - https://exidmet.seferberlik.gov.az/Volunteer/Service.