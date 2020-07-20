Нагиф Гамзаев: В Азербайджане сильная молодежь, которая готова защищать свою Родину

Азербайджанская армия решительно предотвратила очередную провокацию страны-оккупанта Армении на азербайджано-армянской госгранице в направлении Товуза, продемонстрировав свою силу и мощь всему миру. События последних 5-6 дней, произошедшие в товузском направлении азербайджано-армянской госграницы является демонстрацией возможностей азербайджанского государства, азербайджанской армии, национального единства, солидарности, а также патриотизма азербайджанской молодежи.

Об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев. Он отметил, что в эти дни мы стали свидетелями того, как тысячи молодых людей вышли на поддержку нашей армии, чтобы освободить оккупированные земли от врага, они готовы в любой момент встать под ружье по приказу Президента Азербайджана, Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева. После выступления Президента 15 июля на заседании Кабинета министров об итогах социально-экономического развития в первой половине 2020 года, и задачах, которые предстоит решить, наша молодежь обратилась в городские и региональные отделения Государственной службы по призыву на военную службу со стремлением присоединиться к борьбе с врагом. Это было четким выражением решимости бороться за справедливость.

Азербайджанская молодежь, отличающаяся своей активностью во всех сферах общественной жизни и высоким боевым духом, стала в первых рядах в тяжeлые для cвоей Родины дни. Мы гордимся тем, что в победном марше Азербайджана наша молодежь еще раз продемонстрировала свою готовность защищать свою родину. Наша национальная армия доблестно борется против нападения армянских вооруженных сил в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе.

Наша молодежь боролась против “армянской пропагандистской машины” и в социальных сетях. Тем самым наша молодежь довела истинную правду об Азербайджане со сведения широкого международного сообщества. Наши молодые люди продемонстрировали жесткую позицию в отношении лжи, дезинформации и фальшивых новостей в социальных сетях, которые имели цель поколебать дух патриотизма, преобладающий в азербайджанском обществе, отвлечь внимание международного сообщества от агрессии Армении. В результате усилий наших молодых людей, которые раскрыли лживую информацию армян, многие ложные сведения и призывы были удалены из интернета.

Образцовое поведение нашей молодежи было пощечиной оккупирующему и агрессивному армянскому правительству и предателям - тем, кто громил здание Милли Меджлиса, тем, кто применял силу против сотрудников правоохранительных органов, тем, кто играл с патриотическими чувствами молодых людей.

Молодежь нашей страны, в том числе городская организация партии "Ени Азербайджан" (YAP) города Гянджи, под мудрым руководством нашего Верховного главнокомандующего, всегда готова поддержать нашу армию, защитить каждый сантиметр нашей земли и предотвратить любые армянские провокации. Используя хэштеги в социальных сетях, особенно в Facebook и Twitter, молодые активисты YAP рассказали миру правду о провокации, совершенной Арменией на государственной границе нашей страны. Молодежь Гянджи, тысячи патриотов Азербайджана, наши соотечественники, проживающие за границей, резервисты, инвалиды войны и ветераны обратилась к Верховному главнокомандующему с желанием присоединиться к сражениям в поддержку нашей армии.

Мы гордимся тем, что наши молодые люди, которые хорошо осведомлены о своих обязанностях перед государством и народом, готовы как один, по приказу Верховного главнокомандующего бороться за освобождение наших земель от армянских захватчиков.