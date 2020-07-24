Страны-члены ГУАМ заявили о недопустимости очередной агрессии против Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в формате видеоконференции прошло 14-е внеочередное заседание Бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел прессы и связям с общественностью парламента.

После утверждения повестки внеочередного заседания Бюро, состоящей из 8 вопросов, председатель ПА ГУАМ, руководитель азербайджанской делегации Эльнур Аллахвердиев проинформировал членов ПА о провокации, совершенной Арменией, начиная с 12 июля на территории Товузского района на государственной границе с Азербайджаном.

Было отмечено, что провокация, совершенная Арменией с намерением оккупировать новые территории, сильно обострила ситуацию в регионе, в ходе военных операций погибли азербайджанские военнослужащие и один мирный житель.

Также на заседании было подчеркнуто, что для правильного донесения этой провокации до мировых держав и международных структур необходимо активизировать деятельность ПА ГУАМ.

Принявшие в видеоконференции участие руководитель делегации Украины в ПА ГУАМ Святослав Юраш, Грузии – Кахабер Кучава, Молдовы – Жиздан Александру осудили все акты агрессии на территории ГУАМ, выразили обеспокоенность военной провокацией, совершенной в Товузском регионе Азербайджана, подчеркнули недопустимость очередной агрессии Армении.

Члены Бюро подчеркнули важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и международно признанных границ.

Генсек ПА ГУАМ Алтай Эфендиев и руководители делегаций поделились мнениями и предложениями по дальнейшему укреплению связей и сотрудничества.

Была отмечена важность интенсификации онлайн-встреч такого формата в период пандемии.

(Текст: Кямаля Сеидова.)