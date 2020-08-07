Мы по достоинству должны оценивать сегодняшнее развитие Азербайджана — депутат

БАКУ /Trend/ - Решения Президента Ильхама Алиева в связи с развитием регионов являются самым важным фактором, обеспечивающим сегодня развитие регионов.

Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, передает в пятницу Trend.

Он отметил, что сегодня мы живем в свободной и демократической стране.

"Да, есть определенные проблемы. В любом обществе, в любой среде, где есть человеческий фактор, должны быть и проблемы. Земельные реформы в Советском Союзе впервые были проведены в Азербайджане. Благодаря этому сегодня у нас богатый урожай в сельском хозяйстве. Разумеется, есть и недостатки, которые должны быть устранены. Однако, наряду с этим мы должны оценить и проделанную работу. В регионах проделана работа по обустройству, построены новые предприятия, созданы новые рабочие места.

Мы по достоинству должны оценивать текущее развитие страны. Сегодня Азербайджан является островком безопасности. Голос Азербайджана слышен повсюду. Разумеется, будут и силы, которые не недоброжелательны к Азербайджану, с которыми мы должны бороться совместно", - добавил Сиявуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)