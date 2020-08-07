Генсеку ООН направлено письмо в связи с продолжающей агрессией Армении против Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с продолжающей агрессией Армении против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится, что 12 июля 2020 года Вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного права, с применением тяжелой артиллерии и минометов, предприняли атаку в направлении Товузского района Азербайджана. В последующие дни густонаселенные села Агдам, Дондар Гушчу и Алибейли Товузского района подверглись обстрелу. В результате армянской агрессии погиб 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов. Также погибли 12 солдат и офицеров Вооруженных сил Азербайджана, многочисленные граждане Азербайджана получили ранения. Гражданским объектам в этом районе был нанесен серьезный ущерб.

В письме говорится, что целью этих злонамеренных действий вооруженных сил Армении является расширение агрессии, получение контроля над высотами на территории Азербайджана, и таким образом создание угрозы для азербайджанских населенных пунктов, а также нефте- и газопроводов стратегического значения, в том числе находящимся в непосредственной близости к зоне военной эскалации (на расстоянии 15-25 и 10-12 километров соответственно) Южному газовому коридору и железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

С помощью этого акта агрессии руководство Армении пытается отвлечь внимание армянской общественности от углубляющегося экономического, финансового и политического кризиса в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Дипломат отметил, что нападение Армении на Азербайджан было предпринято после провокационных заявлений и действий официального Еревана против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Достаточно вспомнить некоторые из этих заявлений, которые являются яркими примерами последовательной агрессивной политики государства-члена ООН, пишет Алиев, отметив, что еще в 2013 году тогдашний министр обороны Армении Сейран Оганян на вопрос: "Могут ли ВС Армении нанести удар первыми?" ответил следующим образом: "Я ничего не исключаю, потому что доктрина использования наших вооруженных сил для защиты страны предусматривает ряд мер, как оборонительных, так и превентивных".

Также, отмечает дипломат, в интервью в августе 2014 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян, пригрозив запустить баллистические ракеты малой дальности по крупным городам Азербайджана, сказал: "Руководство Азербайджана хорошо осведомлено о ресурсах, имеющихся в арсенале Вооруженных сил Армении. Они прекрасно знают, что в нашем распоряжении есть эффективные баллистические ракеты с радиусом действия более 300 километров, которые могут превратить любой процветающий населенный пункт в руины, подобно Агдаму".

Начальник Генштаба Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян 21 сентября 2017 года признался, что "нам действительно нужно больше территорий, чтобы лучше обеспечивать безопасность нашей республики", отмечается в письме.

Начальник оккупационных войск Армении, заместитель начальника Генерального штаба Армении генерал-лейтенант Левон Мнацаканян на пресс-конференции 24 июля 2018 года, пригрозив нанести ракетные удары по гражданской инфраструктуре Азербайджана, сказал: "Это часть наших тактических планов. В целом, в случае возобновления боевых действий умение вести боевые операции требует нанесения ударов по этим объектам, а также по военным целям. Это нанесет ущерб экономике врага и помешает обеспечить соответствующее снабжение вооруженных сил. Я пока не вижу в этом необходимости ... но если возникнет необходимость поразить эти цели, мы не будем колебаться ни секунды".

Министр обороны Армении Давид Тоноян 30 марта 2019 года сказал: "Как министр обороны я заявляю, что представившим формат территории во имя мира был я. Мы сделаем обратное - новую войну за новые территории". Затем он добавил: "Мы избавимся от этой ситуации с окопами, от ситуации постоянной обороны и примем в армию отряды, которые могут вести боевые действия на территории противника".

За два дня до совершенного 12 июля нападения Армения приняла новую стратегию национальной безопасности. Эта стратегия подтвердила политику агрессии и аннексии. Во время телефонного разговора с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком 13 июля 2020 года, то есть на следующий день после нападения, министр обороны Армении Давид Тоноян пригрозил занять новые позиции.

Далее в письме отмечается, что даже разрушительные последствия пандемии COVID-19 не помешали Армении совершить вооруженные провокации. Очевидно, что заявление Армении о том, что она якобы поддерживает призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня и ее приверженность этому призыву, является ложью. Несомненно, цель Армении - не спасение нуждающихся и облегчение их страданий, а расширение своей политики агрессии и аннексии.

Вместо того чтобы готовить население к миру, нынешнее руководство Армении на словах и делах повторяет политику аннексии своих предшественников. Недавней эскалацией Армения бросает вызов формату переговоров и срывает мирный процесс, нарушает нормы и принципы международного права, искажает суть резолюции Совета Безопасности ООН и других документов по урегулированию конфликта, продлить оккупацию территорий Азербайджана, закрепить военное присутствие Армении на этих территориях, изменить их характер с демографической, культурной и физической точек зрения. Подобные действия не имеют ничего общего с мирным и согласованным урегулированием конфликта.

Азербайджан неоднократно обращал внимание международной общественности на тот факт, что продолжающаяся агрессия Армении и ее незаконное присутствие на оккупированных территориях Азербайджана являются основными причинами войны и неоднократной эскалации конфликта на местах.

"Мы регулярно заявляем, что Азербайджан, как страдающая от оккупации своих территорий и насильственного переселения сотен тысяч своих граждан страна, наиболее заинтересован в скорейшем и долгосрочном урегулировании конфликта", - пишет азербайджанский дипломат.

"Однако Азербайджан не будет ждать сложа руки, и адекватно отреагирует на провокации Армении и нарушение режима прекращения огня. Таким образом, вооруженные силы Азербайджана в целях отражения недавних вооруженных атак Армении, приняли необходимые контрмеры, нацеленные на обеспечение безопасности своего населения, нейтрализацию огневых и опорных пунктов армянской стороны, вынуждение их прекратить акты агрессии и попытку взять ситуацию под контроль. Решимость и мужество вооруженных сил Азербайджана еще раз продемонстрировали, что Азербайджан не потерпит нарушения своего суверенитета и территориальной целостности, не смирится с оккупацией своих территорий. В отличие от Армении, Азербайджан действует исключительно в рамках права на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международно-правовым обычаем.

Было бы уместно вновь подчеркнуть, что агрессия и ее военные последствия не являются решением конфликта и никогда не приведут к тем политическим результатам, к которым стремится Армения. Урегулирование конфликта возможно только на основании норм и принципов международного права при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан не считает возможным урегулирование конфликта вне этих рамок и участвует в процессе урегулирования на основании этой концепции", - говорится в письме.

(Текст: Турал Гараджаев)