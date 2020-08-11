Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова и Закира Гасанова
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра обороны Закира Гасанова.
Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Лента новостей
Волонтеры дипломатии подготовили видеоролик под названием «Я – Карабах, Карабах - это Азербайджан!» (ФОТО)
Система назначения социальных пособий и пенсией в Азербайджане будет построена в проактивном формате - минтруда
На лицевые счета сотрудников было перечислено 75% средств, выплаченных страховщиками в 2006-2009 годах - минтруда Азербайджана
Между премьер-министров Азербайджана и главным исполнительным директором группы ВР состоялся телефонный разговор
По эффективному использованию водных ресурсов поставлены конкретные и серьезные задачи — минсельхоз Азербайджана (ФОТО)
В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обсудили вопросы, вытекающие из выступления главы государства (ФОТО)
AccessBank совместно с Фондом развития предпринимательства (SIF) поддержит предпринимателей, пострадавших от пандемии
Компания BOS Shelf завершила строительство крупнейшей подводной установки для добычи нефти и газа на Каспии
LafargeHolcim и IBM объединяют усилия для более эффективной разработки ORIS в области экологически безопасных технологий дорожного строительства
Минобороны Азербайджана: Первый этап тактических учений продолжается с участием подразделений Сухопутных войск (ФОТО/ВИДЕО)
На Абшероне могут быть высажены экзотические растения из ботанических садов США и Португалии - исследование
Госсекретарь: Румыния хочет возобновить переговоры с Азербайджаном для расширения сотрудничества в энергетической сфере