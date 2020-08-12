Хикмет Гаджиев: Стратегия национальной безопасности Армении — словно фальшивый учебник истории (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - На днях Армения объявила общественности свою новую Стратегию национальной безопасности. В заметках, написанных в качестве предисловия к стратегии, премьер-министр Никол Пашинян широко обращается к истории Армении, затрагивает Армянское нагорье, Айка, царя Арташеса, Аршакидов, Ванское царство, геноцид и другие подобного рода исторические моменты мифического характера, что не совсем совместимо с такими документами с точки зрения формата.

Как сообщает в среду Trend, эти мысли содержатся в комментариях помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева к новой Стратегии национальной безопасности Армении.

Гаджиев сообщил, что в целом, Стратегия национальной безопасности Армении — словно фальшивый учебник истории. Обычно в таких документах не бывает такого множества ссылок на историю. Чувствуется, что Армения все еще остается заложницей прошлого, ее комплекс неполноценности проявился и в этом документе.

"По мере ознакомления со стратегией, сразу становится очевидным, что здесь пропагандируются шовинистические, ксенофобские и расистские ценности. Даются посылы о величии армянского народа, его превосходстве над другими народами, а также нетерпимости к соседним народам. Премьер-министр Армении цитатой из стихотворения Ваана Теряна приветствует уничтожение великой вавилонской цивилизации. Фактически, вся суть Стратегии резюмируется в цитате: "Вавилон был нашим врагом, но где он сейчас? Он покрыт пустынями". Между этим мышлением и мировоззрением террористов, уничтожающих древние исторические памятники на Ближнем Востоке, никакой разницы нет. Видя все это, становится ясно, как появилаась шовинистическая теория фашиста Гарегина Нжде "Цехакронизм", и почему такие идеологии настолько широко распространяются в Армении.

Возможно, ни в одной стран, кроме Армении, стратегия национальной безопасности не содержит стихов.

В документе также затрагивается "бархатная революция" и подчеркивается, что она определяет новые стандарты. На самом дела, такая ссылка в Стратегии национальной безопасности не соответствует формату документа и нелогична. Поскольку такие документы не должны пропагандировать какую-либо политическую силу, должны описывать концепцию общей и долгосрочной безопасности государства. То есть концепция должна быть документом, соответствующим интересам государства, а не властей. Получается, что эта стратегия автоматически станет недействительной, когда завтра к власти в Армении придут силы, выступающие против Пашиняна и «бархатной революции». Создается впечатление, что это не Стратегия национальной безопасности правительства Армении, а правительства Пашиняна, пришедшего к власти в результате «революции» при поддержке Сороса и его окружения, получившего деньги от фонда Сороса.

Документ содержит многочисленные ссылки на армяно-азербайджанский конфликт, обвинения в адрес азербайджанской стороны и утверждается, что в Азербайджане существует армянофобия. Кроме того, в документе содержатся упоминания о незаконном режиме, созданном Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

В этой связи хочу подчеркнуть, что факты и аргументы о конфликте в Стратегии также сфальсифицированы. Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Армения совершила геноцид против азербайджанцев, провела этнические чистки и совершила военные преступления. Несмотря на требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН, Армения до сих пор не вывела свою армию с оккупированных территорий. Армения осуществляет на оккупированных территориях незаконную деятельность, в том числе проводит политику незаконного заселения. Армения пытается уничтожить следы Азербайджана на оккупированных территориях. Армения, грубо нарушая режим прекращения огня на линии соприкосновения и государственной границе, совершает провокации, умышленно обстреливает мирных жителей и гражданские объекты Азербайджана. Армения не заинтересована в переговорах и пытается искусственно продлить статус-кво и закрепить оккупацию.

Что касается измышлений о боевых действиях в апреле 2016 года, хочу отметить, что тогда вооруженные силы Армении прибегли к очередной провокации против Азербайджана. Азербайджан был вынужден принять ответные меры для защиты своего населения. Во время последней провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района государственной границы, гражданское население и гражданские объекты в очередной раз оказались под прицелом.

В документе неоднократно делаются ссылки на принцип самоопределения народов. Отмечается, что право так называемого института на самоопределение должно быть признано безоговорочно.

Армения пытается прикрыть факт оккупации принципом самоопределения. Ни в коем случае нельзя применять этот принцип к нагорно-карабахскому региону Азербайджана. Это оккупация, а не самоопределение. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана, и альтернативы этому нет. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства.

Этот документ по стратегии, который требует безусловного и неограниченного признания права так называемой "структуры" на самоопределение и признает этот незаконный режим "свободной страной", сам по себе является еще одним ударом Армении по переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ. Считаю, что сопредседатели и международное сообщество в целом должны отреагировать на этот документ.

В общей сложности, дача комментариев по территории другого государства в документе, относящемся к самой Армении, является ярким примером оккупационной политики.

В документе утверждается, что Армения, якобы, привержена переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако такие заявления премьер-министра этой страны, как «Карабах - это Армения и точка», министра обороны «Новая война за новые земли», попытки вовлечь так называемый режим в переговоры в качестве стороны, а также провокационные взгляды на конфликт в Стратегии доказывают, что Армения сознательно срывает переговорный процесс и намерена продолжить оккупацию.

В документе подчеркивается, что так называемое "образование" должно иметь надлежащие линии защиты, способные обеспечить его безопасность, а также безопасную и разностороннюю связь с внешним миром, включая и Армению. Тем самым намекается на Лачинский район и другие оккупированные регионы, прилегающие к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана. Это еще раз показывает, что Армения не намерена возвращать оккупированные азербайджанские земли.

В документе в неоднократно говорится, что Армения является гарантом безопасности так называемого "образования". Это открытое признание оккупации. Помио этого, утверждается, что попытка Азербайджана разрешить конфликт военным путем представляет собой угрозу физическому существованию населения так называемого "образования". На самом деле оккупационная политика Армении положила конец физическому присутствию азербайджанского гражданского населения на его родных землях. Армения провела политику этнической чистки, изгнав около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из своих родных очагов.

В документе говорится, что целью переговорного процесса является "сохранение результатов войны". Это наглядно показывает, что Армения намерена продолжить оккупацию азербайджанских территорий и не заинтересована в переговорах, призванных служить устойчивому миру.

При ознакомлении с документом вновь становится ясно, что последняя провокация, совершенная Арменией в направлении Товузского района государственной границы, была целенаправленной.

Читая стратегию, явно чувствуется азербайджанофобия в Армении. В этой стране неприкрыто разжигается ненависть к азербайджанцам.

В стратегии говорится о якобы совершенных Азербайджаном массовых убийствах армян. В документе Гянджа называется Гандзак. Эти утверждения страны, которая совершила геноцид и зверства против азербайджанцев, уничтожила наследие Азербайджана в Армении и на оккупированных территориях и изменила его топонимы - настоящее лицемерие.

В документе говорится, что в армянском обществе нет места насилию и ксенофобии. А на самом деле, Армения насильственно изгнала более одного миллиона азербайджанцев со своей территории, а также с оккупированных территорий Азербайджана. Армения - это страна, которая разрушает мечети, исторические памятники и могилы. Ксенофобия достигла такого уровня, что архитектурные особенности и сама сущность Голубой мечети в Ереване и мечети Верхний Говхар Ага в Шуше изменены, их выдают за иранские памятники. В Армении разрушена могила великого азербайджанского поэта ашуга Алескера. Экс-президент Армении в 2003 году в центре Европе сказал, что «армяне и азербайджанцы этнически несовместимы".

В документе говорится, что армяне стали жертвами первого «геноцида» ХХ века, и Армения уделяет особое внимание теме предотвращения геноцида на международном уровне, что является очередной ложью. Сама Армения в конце ХХ века совершила геноцид против азербайджанцев в Ходжалы.

В стратегии также отразились рассуждения против Турции, имеются отсылки к так называемому "геноциду". Причиной тому является призыв Турции к Армении освободить оккупированные территории Азербайджана на основе международного права и исторической справедливости. На волне мифическей истории Армения вновь демонстрирует, что не может жить в мире со своими соседями, и поэтому будущее развитие Армении как государства невозможно.

В документе отмечается, что Армения обеспокоена регрессом в сферах демократии и прав человека в регионе. При этом добавляется, что в Азербайджане и Турции наблюдается отставание в области демократии и прав человека, что негативно сказывается на выполнении международных обязательств этими странами. Это еще один показатель расизма и шовинизма. Я считаю, что Армения, оккупировавшая территорию другого государства и осуществившая этническую чистку, является последней страной, имеющей право говорить о правах человека. Пусть Армения, которая лживо и бессовестно позиционирует себя глашатаем демократии и защитником прав человека, не беспокоится о нас, а сосредоточится на решении своих широко распространенных проблем с правами человека.

В общем, разговоры Армении о демократии и правах человека смехотворны. В этой стране почти 20 лет у власти находилась военная хунта, в парламенте были застрелены высокопоставленные правительственные чиновники, а нынешний премьер-министр угрожает "уложить на асфаль" своих политических соперников и делает это. В Армении политиков и журналистов преследуют за их политические взгляды. Журналист Мгер Егиазарян умер в тюрьме после голодовки.

В документе имеются отсылки на угрозы в регионе. Хочу подчеркнуть, что самой большой угрозой в регионе является именно сама Армения и ее оккупационная политика. Самую большую угрозу национальной безопасности Армении представляет политика Армении и правительство Пашиняна.

В документе говорится, что Азербайджан и Турция держат Армению в экономической блокаде и изолировали ее от региональных проектов. Это вопиющая наглость. Подобные обвинения Армении в условиях оккупации международно признанных территорий Азербайджана не влезает ни в какие рамки.

В документе отмечается, что внешнеполитический взгляд Армении основан на международном, межнациональном и межцивилизационном диалоге. Тот факт, что Армения выступает с таким тезисом, крайне смехотворен. Это не отражает реальности. Как я упоминал выше, Армения - это государство, которое провело этническую чистку на своей территории и на оккупированных территориях Азербайджана, уничтожило и присвоило культурные и исторические памятники азербайджанского народа. Внешняя политика такого государства не может основываться на диалоге между народами и цивилизациями. Армения стала единственной страной, бойкотировавшей 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Азербайджане в 2016 году. Это еще раз показывает, что ценности, продвигаемые Арменией полностью противоречат и ценностям Альянса цивилизаций ООН.

В стратегии говорится о развитии отношений Армении со странами Ближнего Востока. Армения оккупировала территорию государства исламского мира, и разрушает его исламское наследие. О каком сотрудничестве мусульманских стран с таким государством может идти речь? Считаю, что страны Ближнего Востока должны учитывать этот момент.

В документе говорится, что Армения будет работать в направлении того, чтобы члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполняли друг перед другом свои союзнические обязательства, а также в направлении повышения эффективности организации. Как будто Армения владеет этой организацией, и преподаст урок другим ее членам. Армения арестовала экс-генсека ОДКБ, не посоветовавшись ни с одним bp ее членов, и теперь намерена преподать урок другим членам организации. Армения, которая давно бойкотирует назначение нового генсека ОДКБ, сама нанесла этим сильнейший удар по эффективности организации. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отбросы Сороса не могут быть союзниками ОДКБ.

В документе говорится, что Армения пропагандирует свободу слова и плюрализм, и выступает против терроризма и экстремизма. Однако это абсолютная ложь. Недавно в Лос-Анджелесе, Брюсселе и других городах мира армяне варварски напали на азербайджанцев, и нанесли им повреждения. Это результат именно экстремистской политики Армении. Армянская диаспора также продвигает идеологию, основанную на необоснованной, мифической армянской исключительности. В результате диаспора своей рарзушительной деятельностью создает дополнительные препятствия на пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Что касается пунктов о «панармянизме» в документе, хочу отметить, что фактически это означает вмешательство во внутренние дела других стран. Потому что Армения задает для проживающих там армян направления и приоритеты.

В стратегии говорится, что для репатриации армян в Армению будут созданы условия. Таким образом, Армения намерена обзавестись дополнительными человеческими ресурсами для проведения политики незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана.

В документе открыто признается наличие в Армении демографического кризиса, бедности, социального неравенства и социальной поляризации, а также указывается, что растущая эмиграция является одной из основных проблем. В то же время имеет место ряд взглядов в связи с экономическим развитием Армении. Однако нельзя забывать, что пока Армения не освободит азербайджанские земли она не будет участвовать в региональных экономических проектах и ​​останется жить в экономической изоляции. В условиях неурегулированного конфликта бессмысленно говорить о каких-либо перспективах экономического развития Армении, а также об устранении эмиграции, бедности, безработицы и социального неравенства.

Стабилизация численности населения и достижение демографического роста поставлена в качестве цели армянского государства. Однако, если Армения продолжит свою оккупационную политику, она не сможет достичь этих целей и ситуация только ухудшится. Потому что у людей нет уверенности в будущем Армении, и многие армяне, опасающиеся конфронтации с Азербайджаном, покидают страну.

В документе отмечается, что в развитии Армении как центра высоких технологий особое внимание будет уделено роли системы науки и образования. Однако, как достичь этой цели на фоне массового оттока из страны образованных людей, что признается и в самой Стратегии?

В документе говорится, что недопустимо решение внутренних проблем путем насилия между армянами, должно быть урегулирование через свободные суды. А на самом деле, политическое давление на без того несвободные суды усиливается, Конституционный суд, не желающий выполнять указания премьер-министра, подвергается давлению, а судьи заменяются.

В разделе документа относительно окружающей среды по логике следовало бы рассмотреть вопрос о Мецаморской АЭС, но интересно, что там нет упоминания об этом. Хотя находящаяся в активной сейсмической зоне и исчерпавшая срок эксплуатации эта атомная электростанция, в первую очередь представляет большую опасность для самой Армении.

В целом анализ документа показывает, что Армения делает акцент не на таких вопросах, как экономическое развитие, образование, наука, а на безосновательных обвинениях в адрес Азербайджана и Турции. Это характеризует взгляды правительства Армении на будущее. Основная цель - удержать армянский народ в заложниках конфликта", - говорится в комментариях Хикмета Гаджиева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)