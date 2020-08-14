Минобороны Азербайджана: Вся ответственность за провокации на фронте ляжет на военно-политическое руководство Армении

БАКУ/Trend/ - Высказывания, сделанные представителями преступного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, не представляют никакого значения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается в сообщении министерства, угрозы, Армениеи в связи с обстрелом азербайджанского города Гянджа являются очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения Азербайджанской Армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты, убил одного жителя села. Атаки на гражданские объекты и населенные пункты – стандартная практика вооруженных сил Армении. В ходе апрельских событий 2016 года и боестолкновений в направлении Товузского района мы стали свидетелями таких актов вооруженных сил Армении, как обстрел гражданских объектов и умышленное убийство мирных жителей. Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях на Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - говорится в сообщении.