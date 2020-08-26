Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО)

Политика 26 августа 2020 12:53 (UTC+04:00)
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с 70-летним юбилеем ректора Московского Государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова дал интервью «Журналу МГИМО». Trend представляет данное интервью.

Ильхам Гейдарович Алиев, Президент Азербайджанской Республики, выпускник МГИМО 1982 года, повторил путь Анатолия Васильевича Торкунова с разницей в десять лет. Если будущий ректор окончил факультет МО и стал аспирантом в 1972 году, то будущий глава азербайджанского государства - в 1982-м. Оба были перспективными молодыми учеными, преподавателями, а затем их траектории разошлись. Но они всегда держали друг друга в поле зрения, а спустя годы возникло плодотворное сотрудничество, которое выразилось в проведении в Баку в 2013 году первого Международного форума выпускников МГИМО и других начинаниях.

Президент Ильхам Алиев: Московский государственный институт международных отношений — один из ведущих вузов не только в России, но и в мире, обладающий глубокими и прочными традициями. На протяжении долгих лет его возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, чьи заслуги в становлении и развитии этого высшего учебного заведения как одного из авторитетных центров подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров неоспоримы.

Анатолий Васильевич прошел огромный путь от преподавателя до ректора этого престижного вуза. На посту руководителя он не только сохранил и приумножил лучшие традиции МГИМО, но и внес большой вклад в укрепление его позиций и обеспечение конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. Во многом благодаря его стараниям сегодня МГИМО — это бренд мирового уровня.

Анатолий Васильевич Торкунов также является общественным деятелем и ученым, известным не только в России, но и далеко за ее пределами. Мы неоднократно встречались с Анатолием Васильевичем, и могу сказать, что это человек глубокой эрудиции, широких познаний, профессионал, генерирующий новые интересные идеи.

Около 15 лет моей жизни были связаны c МГИМО. Это учеба, потом аспирантура, преподавательская работа. Это незабываемые годы, годы молодости, становления. Знания, которые мною были получены в МГИМО, помогают мне сегодня в моей работе.

Я был инициатором проведения первого Форума выпускников нашего вуза, который прошел в Баку несколько лет назад. Я также участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 60¬летию МГИМО.

Наши жизненные пути с Анатолием Васильевичем во многом схожи: и он, и я оканчивали этот вуз, поступили в аспирантуру и преподавали там. Судьба распорядилась так, что мне пришлось уйти из МГИМО, Анатолий Васильевич связал свою жизнь с альма-матер.

Анатолию Васильевичу Торкунову, возглавившему МГИМО в трудные времена, выпала миссия бережно сохранить все лучшее, что было создано его предшественниками, не дать потеряться этому достоянию и на таком фундаменте сформировать один из лучших вузов мира, крупнейший научный и образовательный центр.

MJ: Сегодня вы — глава азербайджанского государства, Анатолий Васильевич — ректор нашей альма-матер. Но есть нечто важное, что вас с ним объединяет, — великая миссия. Вы продолжили дело своего отца, уважаемого Гейдара Алиевича, который принял страну в 1993 году, уберег ее и превратил Азербайджан в современное динамичное государство. Анатолий Васильевич в 93-м принял на себя руководство МГИМО, уберег институт от язв безвременья, возродил и укрепил его бренд, превратил вуз в университет с уникальным образовательным качеством. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями об этом.

Сегодня в нашей стране продолжается политика Гейдара Алиева, благодаря которой Азербайджан состоялся как независимое государство, занял достойное место на карте мира, в стране была установлена общественно¬политическая стабильность, создана прочная база для масштабных преобразований, привлечены многомиллиардные иностранные инвестиции, определены основные направления внутренней и внешней политики. Сейчас Азербайджан успешно развивается во всех сферах.

Я горжусь тем, что Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене. Об этом свидетельствует то, что наша страна при поддержке 155 государств мира была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012–2013 годы. Азербайджан единогласным решением всех 120 стран — членов Движения неприсоединения был избран председателем этой второй крупнейшей после ООН международной структуры мира. В октябре прошлого года в Баку был проведен саммит Движения неприсоединения. Осенью прошлого года наша страна также приняла председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Как ответственный член мирового сообщества, мы относимся к председательству в международных организациях не как к формальности, а стремимся к тому, чтобы оно было действенным и приносило пользу странам¬членам. В частности, в период, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, по моей инициативе были проведены саммиты Движения неприсоединения и Совета сотрудничества тюркоязычных стран, на которых обсуждались вопросы, связанные с борьбой с опасным вирусом. От имени стран Движения неприсоединения Азербайджан инициировал созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID¬19. Эту инициативу поддержали более 130 государств.

В период пандемии мы, проявляя международную солидарность, оказали гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам. Мы сделали добровольное пожертвование Всемирной организации здравоохранения в размере 10 миллионов долларов.

Азербайджан сегодня признан как один из мировых центров мультикультурализма. Наша страна является и географическим, и культурным, и политическим мостом между Европой и Азией. Мы — одна из редких стран, которые являются одновременно членом и Совета Европы, и Организации исламского сотрудничества. В 2008 году мы пригласили на проходившее в Баку заседание министров культуры Совета Европы соответствующих министров стран — членов Организации исламского сотрудничества. Затем, в 2009 году, на заседание министров культуры стран — участниц Организации исламского сотрудничества были приглашены министры культуры Совета Европы. Так родилась наша инициатива под названием «Бакинский процесс», в основу которой заложены принципы межрелигиозного и межкультурного диалога. За эти годы «Бакинский процесс» завоевал репутацию эффективной платформы для обмена мнениями между людьми различных национальностей, культур, вероисповедания.

«Бакинский процесс» поддерживается ООН и другими ведущими организациями мира.

MJ: Наверняка вы неоднократно общались как преподаватель с Анатолием Васильевичем, когда он работал деканом факультета МО, проректором. Были, так сказать, свидетелем формирования незаурядного, талантливого администратора. Не могли бы вы рассказать характерную историю?

Одно время мы работали с Анатолием Васильевичем на одной кафедре, так что я знаю его очень давно. Обладая высокими профессиональными качествами дипломата, ученого, руководителя Анатолий Васильевич всегда был очень открытым, доброжелательным, приятным в общении человеком, таким он остается и сегодня. Знаю, что его поддерживает коллектив, уважают и любят студенты. Без этого он не мог бы так долго руководить МГИМО. Также ценю Анатолия Васильевича за то, что он восстановил славные традиции нашего вуза, который в период так называемой перестройки подвергался очернительству и моральному террору. К сожалению, после Николая Ивановича Лебедева, ректора, при котором я учился и начинал преподавать и к которому я всегда относился и отношусь с большим уважением, и до Анатолия Васильевича Торкунова люди, руководившие нашим вузом, не смогли уберечь его от влияния негативных процессов конца 80¬х — начала 90¬х годов прошлого века. Возглавив институт в 1992 году, Анатолий Васильевич восстановил и укрепил имидж МГИМО, который сегодня является одним из ведущих вузов мира.

Что касается характерной истории, то хочу сказать, что я вынужден был уйти из института, где учился, окончил аспирантуру и работал около 15 лет, в самом начале 90¬х годов. Причиной тому было то, что мой отец Гейдар Алиев, который занял принципиальную позицию против ошибочного внутри¬ и внешнеполитического курса тогдашнего руководства СССР, был записан чуть ли не во враги народа. Он подвергался преследованиям, против него в советской прессе велась оголтелая очернительская и клеветническая кампания, инспирированная лично генеральным секретарем ЦК КПСС. Руководством МГИМО до меня было доведено, что сын Гейдара Алиева не может преподавать в этом вузе по политическим причинам. Анатолий Васильевич в это непростое для меня время всегда оказывал мне моральную поддержку. Я уверен, что, если бы он тогда был ректором, он не допустил бы моего ухода. Тогда моя судьба могла бы сложиться по-другому. Но, как говорится, все, что ни делается, делается к лучшему.

MJ: В одном из интервью нашему журналу вы сказали: «Юбилей МГИМо — это праздник и нашей семьи», имея в виду, что ваша дочь Лейла тоже окончила наш университет. Так же может сказать и Анатолий Васильевич, у которого дочь Екатерина окончила МГИМО и работает на одной из его кафедр. И так могут сказать очень многие мгимовцы! Не кажется ли вам, что эта в хорошем смысле семейственность — одна из важнейших ценностей, благодаря которым МГИМО к каждому своему юбилею подходит все более мощным и динамичным вузом?

Вы правильно подметили еще одно пересечение наших линий жизни. Да, моя дочь Лейла Алиева тоже окончила Московский государственный институт международных отношений, она была президентом Азербайджанского клуба МГИМО и является председателем Совета азербайджанских выпускников. Сейчас Лейла также возглавляет издающийся в Москве на русском языке журнал «Баку», который знакомит читателей с историей, культурой и традициями азербайджанского народа. Она вносит большой вклад в дело укрепления стратегического партнерства, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

В 2015 году за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом указом Президента России Лейла была награждена орденом Пушкина. Высокую награду ей вручил лично Владимир Владимирович Путин.

По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вице-президентом которого является Лейла, в Астрахани в 2013 году был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру. За реализованные Фондом Гейдара Алиева проекты в этом российском регионе Лейла была награждена орденом «За заслуги перед Астраханской областью». В том же 2013 году распоряжением патриарха Московского и всея Руси Кирилла она также была удостоена ордена Святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Знаю, что дочь Анатолия Васильевича Торкунова Екатерина также окончила этот вуз и, как вы сказали, сейчас работает на одной из его кафедр. Наверное, в истории МГИМО немало таких примеров, когда дети по зову сердца выбирают вуз, который когдато окончили их родители. Считаю, что прекрасно, когда есть такая преемственность.

MJ: Анатолию Васильевичу исполняется 70, МГИМО недавно исполнилось 75 — что бы вы пожелали ему в контексте этого нашего общего большого юбилея?

Я хотел бы пожелать ему крепкого здоровья, успехов во всех делах и начина ниях, неиссякаемой энергии, семейного благополучия. А МГИМО, который недавно отметил 75¬летие, желаю новых достижений. Верю, что под руководством Анатолия Васильевича он продолжит оставаться признанным центром фундаментального образования и кузницей дипломатических кадров мирового уровня.

Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Image
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Image
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Image
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Image
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Мы хотим писать о Карабахе… - &quot;Небо без границ&quot; Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Мы хотим писать о Карабахе… - "Небо без границ" Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России Политика 13:24
В Азербайджане осуществляется электронный контроль за более чем 3000 осужденными Общество 13:22
Размышления на восемь с половиной минут - Зия Шихлинский сделал подарок Госфильмофонду Культура 13:17
Начался официальный визит главы МИД Азербайджана в Россию Политика 13:11
Чехия сократила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 13:08
РФПИ и компания «СК-Фармация» договорились о поставке вакцины «Спутник V» в Казахстан Казахстан 13:01
Консорциум TAP о ходе строительства компрессорных станций Энергетика 12:53
Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО) Политика 12:53
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:48
Трансадриатический трубопровод - детали предстоящих работ Энергетика 12:46
В Баку будут доставлены 115 новых автобусов (ФОТО) Общество 12:44
Детские сады в Грузии откроются с 1 октября Грузия 12:29
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам Общество 12:27
Сокращается число граждан Франции, посетивших Турцию Турция 12:26
Свыше 40 тысяч заявок на возобновление предпринимательства подали в Алматы Казахстан 12:26
Иран намерен возобновить импорт газа из Туркменистана Энергетика 12:16
Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen” Экономика 12:14
В Азербайджане завершается мораторий, введенный на отлов рыбы Общество 12:09
В Facebook представили новый раздел, посвященный онлайн-торговле США 11:58
Нагиф Гамзаев: Продвижение талантливых кадров служит интересам народа и государства Политика 11:58
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку Политика 11:51
Состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд США 11:47
В Баку обсудили вопросы пресечения неформальной занятости Экономика 11:45
В здании министерства юстиции Азербайджана произошло возгорание (ФОТО) Происшествия 11:38
В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом Россия 11:36
Туркменистан завершает строительство нового предприятия по производству ковров Строительство 11:34
Число жертв наводнения в Афганистане выросло до 70 Другие страны 11:34
Цены на азербайджанскую нефть увеличились Финансы 11:29
Взрыв произошел в жилом доме в Москве Россия 11:24
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала Политика 11:16
Туркменабадский химический завод Туркменистана расширяет ассортимент производимой продукции Энергетика 11:11
В Туркменистане увеличилось производство полиэтилена и полипропилена Энергетика 10:57
В Ереване прогремел взрыв, обрушилось жилое здание (ФОТО) Армения 10:51
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО) Политика 10:48
Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Россию Политика 10:43
Задержан пассажир, ударивший водителя автобуса в Баку (ВИДЕО) Происшествия 10:34
За семь месяцев 2020 года Франция сократила импорт электротоваров из Турции Турция 10:30
Серебро и палладий в Азербайджане подорожали за год в 1,5 раза Финансы 10:23
В Баку необходимо создавать альтернативные виды транспорта - эксперт Экономика 10:23
Туркменистан и Иран обсудили развитие сотрудничества в ряде сфер Бизнес 10:14
Минэнерго Турции наложило запрет на участие компании Mobil Oil A.Ş. в тендерах TPIC Энергетика 10:11
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:10
«АзИз» приглашает на онлайн встречи, где каждый сможет прочитать стихи азербайджанских поэтов Общество 10:03
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 10:00
Манат укрепился к турецкой лире Финансы 09:49
ЕБРР помогает Азербайджану определиться с реальными ценами на ВИЭ Энергетика 09:44
Число погибших при обрушении здания в Индии выросло до 16 Другие страны 09:44
Посол Австрии в Туркменистане завершает свою дипмиссию Туркменистан 09:43
Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина Казахстан 09:41
Германия поддерживает расширение доступа Грузии в рамках программы МВФ Extended Fund Facility Финансы 09:40
Стратегия Казахстана по развитию ВИЭ остается неизменной, несмотря на COVID-19 Энергетика 09:38
Россия, Турция и Иран договорились в скором времени провести встречу в астанинском формате Политика 09:35
Хикмет Бабаоглу: Кадровые реформы - краеугольный камень проводимых в Азербайджане реформ Политика 09:32
Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти Грузия 09:30
Торговые отношения Азербайджана и Испании стали более сбалансированными Финансы 09:27
Доля экспорта Азербайджана в товарообороте с Хорватией увеличилась Финансы 09:16
AİX участвует в развитии сегмента горнорудных компаний Казахстана Бизнес 09:15
Kapital Bank разместит привилегированные акции на БФБ Финансы 09:10
Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном Бизнес 09:06
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО) Политика 09:00
В Гонконге по делу о протестах задержали 16 человек Другие страны 08:46
Apple откроет магазин на воде В мире 08:28
США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности США 08:04
Иран экспортировал 40 тыс. тонн молочной продукции в страны ЕАЭС Иран 07:47
Глава МИД Грузии встретился с новой главой офиса Совета Европы в Тбилиси Грузия 07:29
173 случая коронавируса выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:21
Израиль поразил подземную инфраструктуру ХАМАС Израиль 06:49
США предложили Ираку и Турции создать гражданскую администрацию в Синджаре США 06:17
В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного коронавирусом Другие страны 05:47
Министр внутренних дел Парагвая заразился коронавирусом В мире 04:11
Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК для обсуждения пандемии и последствий тайфуна Другие страны 03:18
Самолеты Израиля появились в небе над пограничными районами Ливана Израиль 03:00
Президента Чехии госпитализировали Европа 02:28
В Техасе и Луизиане 585 тыс. человек должны эвакуироваться из-за урагана "Лаура" США 02:00
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 01:39
У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 01:16
Moody's сохранило прогноз по снижению ВВП стран G20 в 2020 году на 4,6% В мире 00:53
Открытие газового месторождения в Черном море поможет сотрудничеству Турции с Россией - министр Турция 00:43
Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС Другие страны 00:32
Государственный деятель и образец гуманности. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой Политика 00:10
Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Грузии в связи с автокатастрофой Грузия 25 августа 23:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 25 августа 23:28
В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 887 человек Турция 25 августа 23:14
"Барселона" подтвердила получение от Месси запроса на уход из клуба Спорт 25 августа 22:52
В Алматы в 2021 году построят пять новых спорткомплексов Казахстан 25 августа 22:44
МИД Турции: месторождение в Черном море может позволить поставлять газ в Европу Турция 25 августа 22:23
В Азербайджане состоялась церемония открытия международного конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 25 августа 21:55
Трамп выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности США 25 августа 21:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии Политика 25 августа 21:25
СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана В мире 25 августа 21:03
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана Общество 25 августа 20:24
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении командира армянской диверсионной разведгруппы Политика 25 августа 20:03
Министры обороны Азербайджана и России обсудили вопросы военного сотрудничества (ФОТО) Политика 25 августа 19:47
В министерстве культуры Азербайджана совершенствуется управление Общество 25 августа 19:44
PMCG о перспективах экономического развития Грузии в период пандемии Бизнес 25 августа 18:45
Азербайджан увеличил импорт дезинфицирующих средств Бизнес 25 августа 18:35
Доходы аграрного сектора Азербайджана за последние семь лет увеличились Финансы 25 августа 18:34
Названы имена победителей фотоконкурса "Это моя Родина" (ФОТО) Культура 25 августа 18:33
Шойгу: Действия России никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана Политика 25 августа 18:29
В Агджабеди обработали ядохимикатами кукурузные поля посредством дронов (ФОТО) Экономика 25 августа 18:03
Все новости