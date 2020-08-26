Ильхам Алиев: «Быть ректором МГИМО — великая миссия» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи с 70-летним юбилеем ректора Московского Государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова дал интервью «Журналу МГИМО». Trend представляет данное интервью.

Ильхам Гейдарович Алиев, Президент Азербайджанской Республики, выпускник МГИМО 1982 года, повторил путь Анатолия Васильевича Торкунова с разницей в десять лет. Если будущий ректор окончил факультет МО и стал аспирантом в 1972 году, то будущий глава азербайджанского государства - в 1982-м. Оба были перспективными молодыми учеными, преподавателями, а затем их траектории разошлись. Но они всегда держали друг друга в поле зрения, а спустя годы возникло плодотворное сотрудничество, которое выразилось в проведении в Баку в 2013 году первого Международного форума выпускников МГИМО и других начинаниях.

Президент Ильхам Алиев: Московский государственный институт международных отношений — один из ведущих вузов не только в России, но и в мире, обладающий глубокими и прочными традициями. На протяжении долгих лет его возглавляет Анатолий Васильевич Торкунов, чьи заслуги в становлении и развитии этого высшего учебного заведения как одного из авторитетных центров подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров неоспоримы.

Анатолий Васильевич прошел огромный путь от преподавателя до ректора этого престижного вуза. На посту руководителя он не только сохранил и приумножил лучшие традиции МГИМО, но и внес большой вклад в укрепление его позиций и обеспечение конкурентоспособности в мировом образовательном пространстве. Во многом благодаря его стараниям сегодня МГИМО — это бренд мирового уровня.

Анатолий Васильевич Торкунов также является общественным деятелем и ученым, известным не только в России, но и далеко за ее пределами. Мы неоднократно встречались с Анатолием Васильевичем, и могу сказать, что это человек глубокой эрудиции, широких познаний, профессионал, генерирующий новые интересные идеи.

Около 15 лет моей жизни были связаны c МГИМО. Это учеба, потом аспирантура, преподавательская работа. Это незабываемые годы, годы молодости, становления. Знания, которые мною были получены в МГИМО, помогают мне сегодня в моей работе.

Я был инициатором проведения первого Форума выпускников нашего вуза, который прошел в Баку несколько лет назад. Я также участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 60¬летию МГИМО.

Наши жизненные пути с Анатолием Васильевичем во многом схожи: и он, и я оканчивали этот вуз, поступили в аспирантуру и преподавали там. Судьба распорядилась так, что мне пришлось уйти из МГИМО, Анатолий Васильевич связал свою жизнь с альма-матер.

Анатолию Васильевичу Торкунову, возглавившему МГИМО в трудные времена, выпала миссия бережно сохранить все лучшее, что было создано его предшественниками, не дать потеряться этому достоянию и на таком фундаменте сформировать один из лучших вузов мира, крупнейший научный и образовательный центр.

MJ: Сегодня вы — глава азербайджанского государства, Анатолий Васильевич — ректор нашей альма-матер. Но есть нечто важное, что вас с ним объединяет, — великая миссия. Вы продолжили дело своего отца, уважаемого Гейдара Алиевича, который принял страну в 1993 году, уберег ее и превратил Азербайджан в современное динамичное государство. Анатолий Васильевич в 93-м принял на себя руководство МГИМО, уберег институт от язв безвременья, возродил и укрепил его бренд, превратил вуз в университет с уникальным образовательным качеством. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями об этом.

Сегодня в нашей стране продолжается политика Гейдара Алиева, благодаря которой Азербайджан состоялся как независимое государство, занял достойное место на карте мира, в стране была установлена общественно¬политическая стабильность, создана прочная база для масштабных преобразований, привлечены многомиллиардные иностранные инвестиции, определены основные направления внутренней и внешней политики. Сейчас Азербайджан успешно развивается во всех сферах.

Я горжусь тем, что Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене. Об этом свидетельствует то, что наша страна при поддержке 155 государств мира была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012–2013 годы. Азербайджан единогласным решением всех 120 стран — членов Движения неприсоединения был избран председателем этой второй крупнейшей после ООН международной структуры мира. В октябре прошлого года в Баку был проведен саммит Движения неприсоединения. Осенью прошлого года наша страна также приняла председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Как ответственный член мирового сообщества, мы относимся к председательству в международных организациях не как к формальности, а стремимся к тому, чтобы оно было действенным и приносило пользу странам¬членам. В частности, в период, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, по моей инициативе были проведены саммиты Движения неприсоединения и Совета сотрудничества тюркоязычных стран, на которых обсуждались вопросы, связанные с борьбой с опасным вирусом. От имени стран Движения неприсоединения Азербайджан инициировал созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID¬19. Эту инициативу поддержали более 130 государств.

В период пандемии мы, проявляя международную солидарность, оказали гуманитарную и финансовую помощь более 30 странам. Мы сделали добровольное пожертвование Всемирной организации здравоохранения в размере 10 миллионов долларов.

Азербайджан сегодня признан как один из мировых центров мультикультурализма. Наша страна является и географическим, и культурным, и политическим мостом между Европой и Азией. Мы — одна из редких стран, которые являются одновременно членом и Совета Европы, и Организации исламского сотрудничества. В 2008 году мы пригласили на проходившее в Баку заседание министров культуры Совета Европы соответствующих министров стран — членов Организации исламского сотрудничества. Затем, в 2009 году, на заседание министров культуры стран — участниц Организации исламского сотрудничества были приглашены министры культуры Совета Европы. Так родилась наша инициатива под названием «Бакинский процесс», в основу которой заложены принципы межрелигиозного и межкультурного диалога. За эти годы «Бакинский процесс» завоевал репутацию эффективной платформы для обмена мнениями между людьми различных национальностей, культур, вероисповедания.

«Бакинский процесс» поддерживается ООН и другими ведущими организациями мира.

MJ: Наверняка вы неоднократно общались как преподаватель с Анатолием Васильевичем, когда он работал деканом факультета МО, проректором. Были, так сказать, свидетелем формирования незаурядного, талантливого администратора. Не могли бы вы рассказать характерную историю?

Одно время мы работали с Анатолием Васильевичем на одной кафедре, так что я знаю его очень давно. Обладая высокими профессиональными качествами дипломата, ученого, руководителя Анатолий Васильевич всегда был очень открытым, доброжелательным, приятным в общении человеком, таким он остается и сегодня. Знаю, что его поддерживает коллектив, уважают и любят студенты. Без этого он не мог бы так долго руководить МГИМО. Также ценю Анатолия Васильевича за то, что он восстановил славные традиции нашего вуза, который в период так называемой перестройки подвергался очернительству и моральному террору. К сожалению, после Николая Ивановича Лебедева, ректора, при котором я учился и начинал преподавать и к которому я всегда относился и отношусь с большим уважением, и до Анатолия Васильевича Торкунова люди, руководившие нашим вузом, не смогли уберечь его от влияния негативных процессов конца 80¬х — начала 90¬х годов прошлого века. Возглавив институт в 1992 году, Анатолий Васильевич восстановил и укрепил имидж МГИМО, который сегодня является одним из ведущих вузов мира.

Что касается характерной истории, то хочу сказать, что я вынужден был уйти из института, где учился, окончил аспирантуру и работал около 15 лет, в самом начале 90¬х годов. Причиной тому было то, что мой отец Гейдар Алиев, который занял принципиальную позицию против ошибочного внутри¬ и внешнеполитического курса тогдашнего руководства СССР, был записан чуть ли не во враги народа. Он подвергался преследованиям, против него в советской прессе велась оголтелая очернительская и клеветническая кампания, инспирированная лично генеральным секретарем ЦК КПСС. Руководством МГИМО до меня было доведено, что сын Гейдара Алиева не может преподавать в этом вузе по политическим причинам. Анатолий Васильевич в это непростое для меня время всегда оказывал мне моральную поддержку. Я уверен, что, если бы он тогда был ректором, он не допустил бы моего ухода. Тогда моя судьба могла бы сложиться по-другому. Но, как говорится, все, что ни делается, делается к лучшему.

MJ: В одном из интервью нашему журналу вы сказали: «Юбилей МГИМо — это праздник и нашей семьи», имея в виду, что ваша дочь Лейла тоже окончила наш университет. Так же может сказать и Анатолий Васильевич, у которого дочь Екатерина окончила МГИМО и работает на одной из его кафедр. И так могут сказать очень многие мгимовцы! Не кажется ли вам, что эта в хорошем смысле семейственность — одна из важнейших ценностей, благодаря которым МГИМО к каждому своему юбилею подходит все более мощным и динамичным вузом?

Вы правильно подметили еще одно пересечение наших линий жизни. Да, моя дочь Лейла Алиева тоже окончила Московский государственный институт международных отношений, она была президентом Азербайджанского клуба МГИМО и является председателем Совета азербайджанских выпускников. Сейчас Лейла также возглавляет издающийся в Москве на русском языке журнал «Баку», который знакомит читателей с историей, культурой и традициями азербайджанского народа. Она вносит большой вклад в дело укрепления стратегического партнерства, дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

В 2015 году за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие экономических связей, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом указом Президента России Лейла была награждена орденом Пушкина. Высокую награду ей вручил лично Владимир Владимирович Путин.

По инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вице-президентом которого является Лейла, в Астрахани в 2013 году был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру. За реализованные Фондом Гейдара Алиева проекты в этом российском регионе Лейла была награждена орденом «За заслуги перед Астраханской областью». В том же 2013 году распоряжением патриарха Московского и всея Руси Кирилла она также была удостоена ордена Святой равноапостольной княгини Ольги III степени.

Знаю, что дочь Анатолия Васильевича Торкунова Екатерина также окончила этот вуз и, как вы сказали, сейчас работает на одной из его кафедр. Наверное, в истории МГИМО немало таких примеров, когда дети по зову сердца выбирают вуз, который когдато окончили их родители. Считаю, что прекрасно, когда есть такая преемственность.

MJ: Анатолию Васильевичу исполняется 70, МГИМО недавно исполнилось 75 — что бы вы пожелали ему в контексте этого нашего общего большого юбилея?

Я хотел бы пожелать ему крепкого здоровья, успехов во всех делах и начина ниях, неиссякаемой энергии, семейного благополучия. А МГИМО, который недавно отметил 75¬летие, желаю новых достижений. Верю, что под руководством Анатолия Васильевича он продолжит оставаться признанным центром фундаментального образования и кузницей дипломатических кадров мирового уровня.