Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО)

Политика 5 сентября 2020 13:22 (UTC+04:00)
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 104-го Гедабек-Товузского избирательного округа Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе онлайн-встречи депутат выслушал обращение каждого избирателя и поинтересовался их заботами и проблемами.

На встрече с депутатом избиратели в основном обращались в связи с ремонтом проселочных дорог, газификацией сел, здравоохранением, социальной сферой и вопросами занятости.

Депутат взял под контроль все озвученные обращения, дал поручение помощнику Эльшаду Исмаилову всесторонне изучить их. Было подчеркнуто, что для их решения согласно законодательству будет налажена связь с соответствующими структурами.

Избиратели, принявшие участие в онлайн-приеме, выразили признательность депутату за постоянное внимание к их нуждам и решение их проблем.

(Текст: Турал Гараджаев)

Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Image
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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