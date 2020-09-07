Президент Ильхам Алиев ознакомился с капитальными ремонтными работами в школе номер 251 в Баку, принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 10:54

БАКУ/Trend/ - 7 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с капитальными ремонтными работами, проведенными в полной средней школе номер 251 в Низаминском районе столицы, принял участие в открытии нового корпуса этого учебного заведения.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о созданных в школе условиях. Было сообщено, что в действующей с 1974 года школе в целом обучаются около 1700 учеников. Их обучением и воспитанием занимаются около 100 учителей. Около половины учеников учились во вторую смену. Наблюдалась большая плотность. Новый корпус устранит эту проблему.

Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 840 ученических мест. Здесь имеются химическая, физическая, биологическая лаборатории, 35 классных комнат, военный кабинет, библиотека, читальный зал и подсобные помещения. Все комнаты оснащены электронными средствами и проекторами.

Учащиеся школы отличаются успехами. Они были победителями конкурсов в Румынии, Турции.

После ознакомления с учебным заведением, Президент Ильхам Алиев сказал директору школы Айгюн Азизовой:

-Передайте мои приветствия ученикам и родителям.

Ознакомление Президента Ильхама Алиева со школой номер 251 запомнилось не только коллективу учебного заведения, но и жителям, проживающим в окрестности. Жители прилегающих многоэтажных зданий поприветствовали главу государства с балконов своих квартир.

Таким образом, полное обновление инфраструктуры очередной школы - это еще одно проявление внимания и заботы развитию образования в Азербайджане.