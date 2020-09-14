МИД Азербайджана выразил МГ ОБСЕ протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил сопредседателям Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) решительный протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Как говорится в сообщении ведомства, в последние дни в соцсетях распространились видеокадры, демонстрирующие продолжение политики незаконного заселения страной-агрессором - Арменией оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана.

Подчеркивается, что после взрыва, произошедшего в Бейруте, захватническая Армения, используя эту трагедию в своих грязных целях, приступила к осуществлению плана по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах и прилегающие районы. Эта незаконная деятельность представляет собой грубое нарушение Арменией норм и принципов международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 г. и ее дополнительных Протоколов, а также обязательств, взятых на себя Арменией: «Цель Армении, проводящей политику незаконного заселения, ясна. Страна-агрессор пытается закрепить результаты этнической чистки, проведенной на оккупированных территориях, и сохранить опирающийся на агрессию статус-кво. Захватническая Армения, пытаясь искусственно увеличить численность армян на оккупированных азербайджанских территориях, незаконно заселяет их этническими армянами, не имеющими никакой связи с регионом, препятствуя возвращению в свои дома изгнанных из Нагорного Карабаха и прилегающих районов азербайджанских вынужденных переселенцев, права которых она нарушает на протяжении уже около 30 лет. Политика аннексии, проводимая руководством Армении, нацеленным на обострение напряженности в регионе, и открыто демонстрирующим это в последнее время своими провокационными действиями и заявлениями, наносит удар по урегулированию конфликта за столом переговоров. Международная общественность будет постоянно информироваться о незаконной деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях, в том числе о незаконном заселении, и усилия в рамках международных организаций для прекращения этих незаконных действий будет продолжены", - говорится в сообщении МИД.

МИД Азербайджана призвал международную общественность к принятию действенных шагов для привлечения к ответственности правительства Армении, которое удерживает под оккупацией территории Азербайджана, и осуществляет на них незаконную деятельность.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)