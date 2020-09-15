В Гобустанском районе прошли церемонии по случаю 102-й годовщины освобождения Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации при организационной поддержке министерства обороны в селе Текле Гобустанского района прошла церемония поминовения турецких шехидов.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, автомобильная колонна, украшенная государственными флагами Азербайджана и Турции, покинула военную часть и направилась по указанному адресу.

От имени министерства обороны к мемориальному комплексу памяти турецких шехидов был возложен венок.

Была почтена память сынов Родины, ставших шехидами за независимость и свободу Азербайджана и Турции, исполнены государственные гимны обеих стран.

Заслуженный деятель искусства, персональный стипендиат Президента Азербайджана полковник Абдулла Гурбани подробно рассказал о героической борьбе азербайджанских и турецких солдат в составе Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши с армяно-большевистскими оккупантами, об их доблести и отваге.

Начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению – заместитель начальника Главного управления по личному составу министерства обороны генерал-майор Расим Алиев сказал, что азербайджанский народ на протяжении истории оказывал поддержку Турции, а турецкий народ - Азербайджану.

Рассказал о братской помощи оказанной азербайджанцами турецкому народу в достижении победы в битве при Чанаккале во время Первой мировой войны, а также в Войне за независимость, Расим Алиев вновь подчеркнул, что народ и государство Турции всегда отважно помогали Азербайджану.

Было отмечено, что именно братская Турция первой выразила протест против провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе в июле этого года, и решительно осудила гнусные деяния неприятеля.

Подчеркнув, что заявления Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, прозвучавшие в присутствии посла Греции в Азербайджане, были восприняты турецкой общественностью с одобрением, генерал-майор сказал, что сегодня Азербайджан и Турция проводят успешную политику, реализуют грандиозные проекты во всех сферах, в том числе в области военного сотрудничества.

Дружба и братство обеих стран, имеющих одни и те же национальные и духовные ценности, один язык и одну религию, непоколебимы и вечны, отметил он.

Офицер ВС Турции Альпер Караджаоглу выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана и руководству министерства обороны за уважение и почитание памяти турецких солдатов, ставших шехидами в боях за Азербайджан, а также за увековечивание их имен и превращение захоронений турецких шехидов в места поклонения.

Житель села Текле Гюльбала Байрамов рассказал, что несмотря на запреты в советское время могила турецкого офицера в Аджыдере охранялась и регулярно посещалась местными жителями.

После участники церемония посетили могилу турецкого офицера, возложили к ней красные гвоздики и сделали фотографии на память.

Далее с участием творческого состава Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова состоялось литературно-музыкальное мероприятие под девизом "Азербайджано-Турецкое братство вечно и непоколебимо".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)