Президент Ильхам Алиев поздравил главу Непала

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхье Деви Бхандари поздравительное письмо.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Непал – Дня Конституции.

Существуют хорошие возможности для развития двусторонних отношений между нашими странами, связей в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.

В этот радостный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благосостояния и спокойствия", - говорится в поздравительном письме.