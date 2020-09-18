Глава МИД Азербайджана и верховный комиссар ЕС провели телефонную беседу

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным комиссаром Европейского союза (ЕС) по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархейи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Верховный комиссар поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел, пожелал ему удачи.

Стороны обменялись мнениями по отношениям взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, обсудили важность завершения переговоров по проекту нового соглашения, которое составит правовую основу двусторонних отношений.

В ходе телефонной беседы также обсуждались отношения стратегического партнерства, существующего в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности Европы, в том числе - транспортировка газа на европейские рынки в рамках Южного газового коридора, а также возможности расширения этого проекта в будущем. Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова.)