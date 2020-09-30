Метью Брайза: Сегодняшняя ситуация в корне отличается от 1994 г. (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - "Чтобы положить конец Карабахской войне, в 1994 году при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении огня. Сегодня ситуация иная. В те годы, когда я был сопредседателем Минской группы ОБСЕ, между экс-президентом Армении Сержем Саргсяном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым существовала принципиальная договоренность. В рамках ряда основных факторов это считалось логичным".

Об этом в интервью каналу CNN сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, сообщает в среду Trend.

По его словам, были надежды на то, что Никол Пашинян, пришедший к власти после «бархатной» революции, наладит нормальные отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и будут определенные продвижения по урегулированию конфликта. В действительности, после первых встреч в 2018 году, оба лидера в своих заявлениях отметили, что необходимо готовить народы к процессу перемирия. Однако, после «бархатной» революции Пашинян попал под политическое давление в своей стране, не смог оправдать ожиданий и, изменив мнение, заявил, что не поддерживает заранее согласованные принципы.

Что касается нынешней напряженности между Арменией и Азербайджаном, то Брайза отметил, что неизвестно, кто начал конфликт, с какой стороны был первым открыт огонь, но известно, что обе стороны используют тяжелое вооружение и вдоль линии соприкосновения войск размещена бронетехника: «Говорить о мире пока рано. Думаю, что бои будут продолжаться до тех пор пока, Армения не предотвратит военные операции Азербайджана, либо до тех пор, пока Азербайджан полностью не укрепится на возвращенных территориях».

Мэтью Брайза добавил, что у США есть определенные интересы в регионе: «Но очевидно, что, как и было во время президентства Обамы, правительство Трампа также не уделяет достаточного внимания нагорно-карабахскому конфликту. Думаю, что в основном, Карабах был в центре внимания правительства Буша: «В деятельности Минской группе ОБСЕ, странами-сопредседателями в которой являются США, Россия и Франция, видны пустоты, они не могут проделать больше того, что сделали. Поэтому считаю, что в нынешних условиях эти пустоты могут заполнить Россия, которая поддерживает Армению, и Турция, которая поддерживает Азербайджан с лозунгом «одна нация, два государства».

(Текст: Кямаля Сеидова.)