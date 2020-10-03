Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану благодарственное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана. Вооруженные силы Армении с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также наши военные позиции. В результате этой провокации до сих пор погибли наши военнослужащие, 19 мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения 55 гражданских лиц. Азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции.

Это не первый случай, когда Армения прибегает к военной провокации против Азербайджана. Совершенные в июле-августе военные провокации, незаконное заселение иностранных граждан на оккупированных территориях Азербайджана демонстрируют, что Армения не отказалась от своей агрессивной политики. Руководство Армении такими своими заявлениями, как «Нагорный Карабах - это Армения, и точка» сделало переговорный процесс бессмысленным.

С первых часов очередной военной провокации Армении против Азербайджана братская Турецкая Республика на всех уровнях решительно осудила этот вероломный акт агрессии. Ваши очень открытые и жесткие заявления относительно вопроса еще раз продемонстрировали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле. Руководители соответствующих государственных структур, члены парламента и представители общественности Турции также выразили твердое и однозначное отношение к вопросу. Каждый день я получаю многочисленные письма поддержки от наших турецких братьев.

Все это является еще одним наглядным примером азербайджано-турецкого единства и высоко оценивается азербайджанским народом. От своего имени и от имени народа Азербайджана благодарю Вас и братский народ Турции за эту поддержку.

Дорогой Брат,

Тюрскский совет, членом которого мы являемся, 28 сентября принял заявление о важности скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики. Выражаю Вам благодарность и за это заявление.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира и процветания", - говорится в благодарственном письме главы государства.