Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с Верховным представителем ЕС

БАКУ /Trend/ - Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефом Борелем, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе.

Верховный представитель ЕС выразил серьезную обеспокоенность по поводу напряженности в регионе. Было отмечено, что ЕС заинтересован в устранении напряженности и поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта мирным путем.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в продолжение провокационных действий, осуществленных Арменией в последние месяцы, 27 сентября начался новый виток агрессии против Азербайджана по всему фронту, и в ответ азербайджанские вооруженные силы предприняли контрнаступательные меры. Джейхун Байрамов проинформировал официального представителя ЕС о том, что Армения преднамеренно наносит удары по гражданским лицам и объектам Азербайджана, в результате чего среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Он также отметил, что Армения стремится вовлечь в конфликт третьи стороны. Была подчеркнута важность соблюдения норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности государств в рамках международно признанных границ, и прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения мира в регионе.