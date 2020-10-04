МИД Азербайджана: В результате целенаправленного обстрела со стороны армянских ВС убиты 22, ранены 74 гражданских лица (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия в 13:53)

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы продолжают целиться в гражданское население городов Тертер и Горадиз Физулинского района Азербайджана, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Азербайджана в связи с ракетным обстрелом со стороны ВС Армении мирного азербайджанского населения и гражданских объектов.

Также отмечается, что с территории Армении ракетному обстрелу был подвергнут второй по величине город Азербайджана - Гянджа.

"В результате целенаправленного обстрела со стороны ВС Армении до настоящего времени убиты 22, ранены 74 гражданских лица, в том числе два школьника. Целенаправленное взятие под прицел Арменией гражданского населения и объектов Азербайджана является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Азербайджана, в том числе сделанные посредством соответствующих международных организаций, атаки Вс Армении на гражданских лиц Азербайджана продолжаются. Это наглядное проявление преднамеренного убийства безвинных людей и продолжения агрессивной политики Армении. Эта военная провокация Армении направлена на намеренное ухудшение текущей ситуации и демонстрирует намерение Армении расширить зону и охват военных операций. Вооруженные силы Азербайджана предпримут адекватные контрмеры для защиты гражданских лиц», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана призвал Армению соблюдать нормы и принципы международного права, в том числе обязательства по международному гуманитарному праву, и выполнять резолюции СБ ООН, выдвигающие требования по немедленному, полному и безоговорочному выводу войск Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

«Вся ответственность за ухудшение ситуации в регионе лежит на руководстве Армении», - отмечается в информации.

(Текст: Кямаля Сеидова)