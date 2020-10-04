Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram сделала публикацию о победах нашей армии на фронте.
Как сообщает Trend, в публикации говорится: «Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и всех, кто радуется нашим победам! Да упокоит Аллах души наших отважных шехидов, отдавших свою жизнь за Родину! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента!»
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