Личный состав Азербайджанской Армии соблюдает нормы гуманитарного права

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие Азербайджанской Армии действуют в соответствии с требованиями Меморандума о нормах международного гуманитарного права, которые должны соблюдаться сторонами международного вооруженного конфликта, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны.

Наши военнослужащие способны обеспечивать защиту лиц, не участвующих в боевых действиях, оказывать им медицинскую и иную помощь, а также соблюдать правила обращения с пропавшими без вести и погибшими.

Кроме того, в ходе военной операции Азербайджанская Армия отличает и разделяет гражданское население и инфраструктуру от военнослужащих и военных объектов, а также обеспечивает защиту гражданского населения и инфраструктуры от военных ударов.

При этом в случае, когда позволяют обстоятельства Азербайджанская Армия, принимает меры по заблаговременному информированию гражданского населения, а также принимает меры по защите подконтрольного ей населения от вражеских атак.