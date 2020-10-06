Президент Ильхам Алиев: Армяне втягивают нас в эту провокацию, чтобы и мы напали на Армению

БАКУ/Trend/ - Это война между Азербайджаном и Арменией. Эту войну начали не мы. Не мы являемся виновными в ней. Мы просто защищаем себя и хотим получить обратно свои земли. Мы не претендуем на земли Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«В результате столкновений, начатых армянами в июле на армяно-азербайджанской границе, Азербайджанская армия не перешла на землю Армении, хотя мы могли сделать это. Мы нанесли им сокрушительные удары, и они отступили. Перед нами не было никаких препятствий, никаких помех. Мы не сделали этого, потому что, как я уже сказал, у нас нет никаких военных целей на землях Республики Армения. Армения же сегодня нападает на Азербайджан с территории Армении. Вчерашние удары по Гяндже были нанесены с территории Армении. Были нанесены удары по Мингячевиру, у нас там большая станция. Один из снарядов упал рядом со станцией. Правда, у них такие снаряды, что некоторые из них не разорвались. А другие были ликвидированы в воздухе нашими установками противовоздушной обороны. Они втягивают нас в эту провокацию, чтобы и мы напали на Армению, нанесли по ней удары. Чтобы потом заявить на весь мир: Азербайджан напал на нас, спасите Армению, то есть, Армения спасается»,- сказал глава государства.