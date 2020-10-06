Президент Ильхам Алиев: Еще одна цель нападения Армении на Товузский регион заключалась в том, чтобы подойти к трубопроводу TANAP или же взять его под контроль

БАКУ/Trend/ -Совершая в июле нападение на Товуз у Армении было несколько целей, потому что до этого они заявляли, что если будут идти бои вокруг Нагорного Карабаха, то они готовы нанести удар по нашим стратегическим инфраструктурным проектам – Сангачальскому нефтегазовому терминалу и трубопроводам. Поэтому еще одна цель нападения на Товузский регион заключалась в том, чтобы протестировать, как далеко они могут зайти, потому что основная цель их там заключалась в том, чтобы пересечь государственную границу, оккупировать азербайджанские земли, подойти к трубопроводу TANAP или же взять его под контроль.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«В настоящее время Армения переживает глубокий кризис, как политический, так и экономический. В результате кризиса политические связи в Армении оказались нарушены, потому что сегодня власть Пашиняна бросает в тюрьмы основных лидеров оппозиции. К примеру, лишила депутатской неприкосновенности председателя основной оппозиционной партии и арестовала его. В отношении двух предыдущих президентов возбуждено уголовное дело. Нет свободы слова, свободы собраний. Силой уничтожила Конституционный суд, привела своих людей. Поэтому внутри Армении есть серьезное беспокойство. Пашинян организовал это нападение для того, чтобы отвлечь общественное мнение, вовлечь Россию, уничтожить нашу стратегическую инфраструктуру, стабилизировать ситуацию внутри страны и оккупировать часть азербайджанских земель, с тем, чтобы укрепить свои позиции на переговорах»,- сказал глава государства.