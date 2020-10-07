БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с председателем Республиканского собрания (парламента) Турецкой республики Северного Кипра Теберрюкеном Улучаем, сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

В ходе телефонной беседы были обсуждены провокации, совершенные Арменией на линии фронта.

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Теберрюкен Улучай отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра поддерживает Азербайджан в контрнаступлении, проводимом с целью освобождения оккупированных земель, и верит, что азербайджанские земли в самое ближайшее время будут очищены от оккупантов, и что Турецкая Республика Северного Кипра всегда рядом с Азербайджаном в этой справедливой борьбе.

Спикер Милли Меджлиса сказала, что с утра 27 сентября вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии. А несколько дней назад вооруженные силы страны-агрессора обстреляли из ракет с территории Армении второй по величине город Азербайджана - Гянджу, промышленный город Мингячевир и другие города, не имеющие отношения к зоне конфликта. В результате среди гражданского населения есть много убитых и раненных, многочисленные разрушения. Обстрел ВС Армении гражданских лиц и объектов является международным преступлением и ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В телефонной беседе была выражена уверенность в скорейшем освобождении азербайджанских территорий и решении нагорно-карабахского конфликта.

(Текст: Кямаля Сеидова.)