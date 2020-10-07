Армянской оккупации должен быть положен конец - глава Администрации Президента Ирана

БАКУ /Trend/ - Оккупации Нагорного Карабаха должен быть положен конец.

Как передает в среду Trend, об этом сказал журналистам глава Администрации Президента Ирана Махмуд Ваези.

Он сообщил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран.

"Иран имеет общие границы с Азербайджаном и Арменией, поэтому Иран не может оставаться равнодушным к войне между двумя соседними странами", - подчеркнул Ваези.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)