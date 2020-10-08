Сопредседатели МГ ОБСЕ и азербайджанская делегация обсуждают нагорно-карабахский конфликт

БАКУ/Trend/ - Переговоры сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской делегацией по нагорно-карабахскому урегулированию проходят в Женеве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, делегация Азербайджана прибыла на эти переговоры, прежде всего, чтобы выслушать новые предложения Минской группы ОБСЕ. "Я думаю, что Азербайджан в первую очередь в Женеве будет слушать, что предложат сопредседатели.

Сам Азербайджан уже представил свое условие – вывод армянских войск с азербайджанских территорий, и теперь вопрос в том, что ответят и о чем будут говорить дипломаты из Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

"Те условия, к которым они сейчас призывают обе стороны – к миру, к переговорам, – должны быть отражены в обязывающих документах. Первым пунктом в таких документах должен быть вывод армянских войск, с графиком: к какому числу из каких районов они выходят. Все это должно быть закреплено письменно и признано обязательным к исполнению всеми членами Минской группы ОБСЕ. Тогда Азербайджан будет готов на новое перемирие, но только тогда, когда все иностранные вооруженные группы покинут азербайджанские земли", - подчеркнул Арзу Нагиев.