Президент Ильхам Алиев: Единственный путь спасения вражеской страны – покинуть наши земли

Политика 9 октября 2020 23:28 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь спасения вражеской страны – покинуть наши земли

БАКУ /Trend/ - На землях, освобожденных сегодня от оккупации, развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях, - не они в наших, а мы в их окопах, мы на их постах, в их танках. Сегодня мы используем военную технику, взятую в качестве трофея. Их танки сейчас сражаются на поле боя против них. Вот преимущество азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Глава государства сказал: «Сегодня в открытом информационном пространстве, в интернете показывают, каким точным, метким огнем уничтожается живая техника врага. Враг находится в панике, в истерике. Руководство вражеской страны находится в совершенно растерянном состоянии. Регулярно звонит различным странам, главам государств и правительств различных стран, неоднократно, по несколько в раз день просит помощи, содействия, умоляет. Валяется у них в ногах. Унижается, умоляет спасти их. Единственный путь спасения для них – покинуть наши земли».

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