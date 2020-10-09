Президент Ильхам Алиев: Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Я изменил статус-кво, изменил!

БАКУ /Trend/ - Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Статус-кво должен быть таким, другим. Я изменил статус-кво, изменил!

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Хочу коснуться еще одного вопроса. Азербайджанский народ неоднократно слышал от посредников, руководителей некоторых международных организаций, что этот конфликт не имеет военного разрешения. А я говорил, что не согласен с этим тезисом, и я оказался прав, я! Вот уже около тридцати лет ведутся переговоры. Что-то сдвинулось с места? Вернули нам хоть один сантиметр земли путем переговоров? Заставили агрессора выйти с наших земель, выполнить резолюции Совета Безопасности ООН? Нет. А как сейчас решается этот вопрос? Разве это не военный путь? Этот вопрос решается именно военным путем. Военным, а затем – политическим. Если бы не было этой операции, если бы мы не нанесли агрессору необходимые удары, не преподнесли ему урок, разве они сейчас побежали бы в Москву на переговоры?! Сидели бы, довольные собой, и говорили, что не отдаем земли. Мы вынудили их. Мы привели их в такое состояние, что сейчас они ищут, где бы спрятаться, и не находят. Сидят, как мыши, набрав в рот воды. Куда же подевалось твое упрямство?! Где твое высокомерие?! Где твой «героизм»?! Ты говорил, что «Карабах – это Армения». Карабах – это Азербайджан. Это должны знать все, в том числе те, кто возглавляет сегодня Армению. Еще раз говорю им, если после московских переговоров вновь пойдут на фальсификацию, то пожалеют. Мы вернем наши земли – мирным или военным путем. Однозначно! Мы хотим сделать это мирным путем, взять их мирным путем. Даем Армении последний шанс. Последний шанс! Пусть ни на кого не рассчитывает. Никто им не поможет. Армения беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их на колени перед памятью наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле. Встречаясь с представителями семей шехидов, родителями шехидов, я неоднократно говорил, что мы отомстим за них. Кровь наших шехидов не останется и не остается на земле. Мы не хотим крови. Мы хотим, чтобы нам вернули наши земли. Вернули, не затягивали вопрос. Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Статус-кво должен быть таким, другим. Я изменил статус-кво, изменил! Там, на поле боя. Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения. Причем рельеф этого региона является естественным укреплением. Мы продвигаемся снизу вверх. При этом в течение 30 лет там сооружались бетонные укрепления. Мы прорвали их. Никто и ничего не может сделать перед азербайджанскими солдатами. Сегодня мы разрушили эту линию соприкосновения. Ее нет. Теперь они говорят, что будет новая линия соприкосновения. Не будет! Мы вернем наши земли. О какой линии соприкосновения может идти речь?! Ее нет. Мы разрушили ее, мы сделали это, проявили волю, приложили силы, опираясь на волю нашего народа, и сегодня одерживаем победу. Мы одерживаем историческую победу! Это – самая яркая победа среди всех, которые одержал азербайджанский народ. Эти победы в будущем будут продолжаться. Мы освободим наши земли, восстановим нашу территориальную целостность! Будем гнать врага и дальше. Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца. Наш флаг будет поднят на всех оккупированных землях, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.