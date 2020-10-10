Турция уже за столом переговоров, является одним из членов Минской группы – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Турция уже за столом переговоров, является одним из членов Минской группы.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

«Происходящие процессы серьезно беспокоят Турцию. Считаем, что обеспечение международного права с участием в переговорах Турции как страны региона и авторитетного государства в интересах всех стран региона», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)