На встрече в Москве много времени ушло на бессмысленные технические вопросы, поднятые Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - На встрече в Москве Армения поднимала бессмысленные технические вопросы, на что ушло много времени.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что армянская сторона выдвигала бессмысленные условия, ни одно из которых Азербайджан не принял.

Глава МИД также добавил, что в ходе встречи были технические паузы, проводились консультации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)