Президент Ильхам Алиев побеждает Армению как на поле боя, так и на дипломатическом поприще

БАКУ /Trend/ - Армения постоянно безуспешно пыталась донести до мирового сообщества ложную информацию о нагорно-карабахском конфликте, навязать свою лживую, лицемерную и двуличную политику. Для этого Армения пыталась воспользоваться средствами армянского лобби и зарубежных покровителей.

Однако, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях с самых высоких международных трибун и в ходе интервью ведущим зарубежным СМИ умело разоблачал армянскую ложь весомыми аргументами и обоснованными доводами, основанными на исторических фактах.

До и после провокации в июле 2020 года, Президент Ильхам Алиев разоблачил агрессивную политику Армении на всех международных площадках, доказав фактами, что у враждебной страны есть новые планы по оккупации земель Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил армянскую ложь в своем выступлении на видеоконференции в рамках общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября, где довел до сведения международной общественности, что Армения готовит против Азербайджана новые оккупационные и провокационные планы. Проинформировав участников видеоконференции о том, что факт оккупации азербайджанских земель закреплен в резолюциях Совета Безопасности ООН, глава государства подчеркнул, что для обеспечения прочного мира и безопасности в регионе необходимо положить конец оккупации, соблюдать нормы и принципы международного права и обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Президент Ильхам Алиев разоблачил армянскую ложь весомыми фактами также и во время контрнаступательной операции, начатой 27 сентября в результате очередной провокации со стороны Армении. В своих интервью примерно 10 влиятельным зарубежным СМИ глава государства довел до сведения международной общественности историю, причины и текущую ситуацию в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, а также привел исторические, правовые, политические, моральные и другие факторы, обосновывающие справедливую позицию Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев обозначил свою справедливую и решительную позицию также во время интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Глава государства сказал: "Наша позиция остается неизменной. Мои требования полностью соответствуют международному праву. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает т.н. «нагорно-карабахскую республику». Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец. Возможно, по прошествии определенного времени народы Армении и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира. Это – наша позиция. Она неизменна. Она основана на исторической правде, международном праве, а также, думаю, на сегодняшних политических или геополитических реалиях в регионе".

Президент Ильхам Алиев, как Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Азербайджана, побеждает Армению как на поле боя, так и решительно, уверенно защищает наши интересы на информационном фронте.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)