Нарушив гуманитарное перемирие, Армения вонзила нож в спину России - депутат

БАКУ /Trend/ - Убийство невинных гражданских лиц - детей, женщин и стариков в результате ракетного удара ВС Армении по второму крупному городу Азербайджана Гяндже после объявления гуманитарного перемирия по инициативе России является зверством, варварством, военным преступлением и террором.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

По его словам, это злодеяние показало истинную сущность армянского государства.

"Тот факт, что Армения, в течение нескольких прошедших дней умоляющая мировых лидеров приложить усилия для прекращения стрельбы, нацелилась на мирных жителей, вновь показало, что слова и действия этой страны диаметрально противоположны. Таким образом армянская сторона хотела создать в Азербайджане хаос.

С другой стороны, нарушив гуманитарное перемирие Армения нанесла серьезный удар по авторитету России, пыталась подорвать ее доверие, тем самым вонзила нож в спину российского народа. Это вновь доказало, что Никол Пашинян коварно рассматривает гуманитарное перемирие как средство для привлечения дополнительной военной силы. Азербайджан ведет борьбу за справедливость, за освобождение своих территорий. И победа будет за Азербайджаном", - добавил Муса Гасымлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)