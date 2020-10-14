Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу невоенные цели - минобороны
БАКУ/Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о том, что Азербайджанская Армия якобы открыла огонь по больнице, где также находятся на лечении гражданское население, является ложной, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Заявляем, что, в отличие от вооруженных сил Армении, Азербайджанская Армия не ведет огонь по гражданской инфраструктуре и невоенным целям. Наша армия строго придерживается режима гуманитарного прекращения огня", - говорится в сообщении министерства.
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