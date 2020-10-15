Спикер парламента Азербайджана обсудила карабахский конфликт с резидентом-координатором ООН

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исагзаи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент.

Спикер отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с авторитетными международными структурами, в том числе ООН, подчеркнула, что бакинский офис ООН активно участвует в проводимых в стране мероприятиях.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Гафарова отметила, что четыре резолюции, принятые СБ ООН по этому конфликту, не выполняются до сегодняшнего дня. Игнорируя решения ООН, Армения продолжает захватническую политику. Почти 30-летняя деятельность Минской группы ОБСЕ не дала результатов, Армения продолжает свои провокации, что приводит к эскалации ситуации в регионе. Было отмечено, что в связи с текущей ситуацией Милли Меджлис направил обращения парламентам ряда стран, влиятельным международным организациям.

Гафарова подчеркнула, что Азербайджан поддерживает решение проблемы в рамках норм международного права, в соответствии с принципом территориальной целостности стран, Армения же демонстрирует всему миру, что не признает международное право.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи еще раз отметил позицию по нагорно-карабахскому конфликту представляемой им структуры, выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Он также одобрил инициативы и работу Азербайджана в борьбе с пандемией-COVİD-19. Было отмечено, что в этом вопрос Бакинский офис ООН поддерживает постоянную связь с TƏBİB, и готовится план деятельности, которая будет совместно проведена с Азербайджаном в последующие годы.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между ООН и Азербайджаном, путям решения региональных конфликтов и другим интересующим стороны вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова)