Муниципалитет турецкого города Хатай осудил нападения Армении на Азербайджан

Политика 15 октября 2020 17:06 (UTC+04:00)
Муниципалитет турецкого города Хатай осудил нападения Армении на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Муниципалитет Бёюкшехир турецкого города Хатай осудил нападения Армении на Азербайджан.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, председатель муниципалитета Лютфи Саваш во время выступления на собрании выразил поддержку в связи с операциями Азербайджана в Карабахе, направленными на реализацию его права на самооборону и территориальную целостность в рамках международного права. Было отмечено, что Нагорный Карабах находится под армянской оккупацией почти 30 лет, и недавние нападения предельно ясно показали цель Армении.

"Вся Турция, и в том числе провинция Хатай, рядом с нашими азербайджанскими братьями. Их радость - это наша радость, их печаль - наша печаль. Мы вновь подчеркиваем солидарность между нашими народами", - добавил Саваш.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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