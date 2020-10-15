Информация о сбитом азербайджанском Су-25 является ложной - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом самолете Су-25, принадлежащем азербайджанской армии, является ложной, это очередная дезинформация, намеренно распространяемая противником, сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Официально заявляем, что 15 октября боевая авиация ВВС Азербайджана не применялась и ни один штурмовик Су-25 не поднимался в воздух", - добавили в оборонном ведомстве.