Информация о сбитом азербайджанском Су-25 является ложной - Минобороны
БАКУ /Trend/ - Распространенная армянскими СМИ информация о сбитом самолете Су-25, принадлежащем азербайджанской армии, является ложной, это очередная дезинформация, намеренно распространяемая противником, сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.
"Официально заявляем, что 15 октября боевая авиация ВВС Азербайджана не применялась и ни один штурмовик Су-25 не поднимался в воздух", - добавили в оборонном ведомстве.
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